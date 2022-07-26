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Aktüel Cemal Enginyurta fena kapak
Aktüel

Cemal Enginyurta fena kapak

İmam Halil Konakçı üzerinden siyaset yapmaya çalışan Demokrat Partili Cemal Enginyurt’a Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Kurucu Başkanı Mesut Arabul’dan kapak geldi.

Yeniakit Publisher
2022-07-26 17:20:00 -
Cemal Enginyurta fena kapak

YENİ AKİT  ANKARA

Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ile bazı çevreleri rahatsız eden İmam Halil Konakçı üzerinden siyaset yapmaya çalışan Cemal Enginyurt’a, Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Kurucu Başkanı Mesut Arabul’dan tepki geldi.

Arabul Enginyurt’un paylaşımını retweetleyerek, “Boş yapma Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildikten sonra Demokrat Parti değil de Saadet Partisi ne transfer olsaydın, şu an ellerin patlayana kadar Halil Konakçı hocayı alkışlayacaktın” ifadelerini kullandı.

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