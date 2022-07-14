Celcius iflas mı etti battı mı? Celcius kimin, sahibi kim?

Kripto para platformlarından gün geçmiyor ki iflas haberi gelmesin. Geçtiğimiz haftalarda Singapur merkezli bir kripto para riskten korunma fonu Three Arrows Capital (3AC), İngiliz Virgin Adalarında tasfiye süreci devam ederken ABD mahkemelerine iflas başvurusunda bulunmuştu. Şirket bu başvuruyla ABD mahkemelerinden alacaklılara karşı koruma talep etmişti.

Kripto para piyasalarında mevcut koşullarda faaliyetlerini sürdürmekte zorluk yaşayan şirketlerden Voyager Digital de önceki hafta iflas başvurusunda bulunmuştu. Kripto para endüstrisinde bazı şirketlerin ödeme krizine düşerek iflasın eşiğine gelmesi Terra ve Luna krizinin ardından tetiklendi. Terra ve Luna’nın çöküşü piyasada yaklaşık 45 milyar dolarlık bir zarara yol açtı.

Celcius iflas mı etti battı mı?

Merkezi Hoboken, New Jersey'de bulunan Celsius'un dört ülkede ofisleri vardır ve dünya çapında faaliyet göstermektedir. Kripto şirketlerinden Celsius, son bir aydır yaşadığı sorunların ardından ABD mahkemelerine iflas başvurusunda bulundu. Kripto para borçlanma platformu Celsius Network, haziranda müşterilerinin para çekme işlemlerini durdurmuştu.

Celsius dün yaptığı açıklamada, “tüm paydaşlar için değeri en üst düzeye çıkaracak” şekilde yeniden yapılandırarak işlerini istikrara kavuşturmaya çalışacağını söyledi. Celsius, bu arada operasyonları desteklemek için elinde 167 milyon dolar nakit bulundurduğunu açıkladı.

Kripto şirketi, iflas başvurusunda tahmini yükümlülüklerinin 1 milyar ile 10 milyar dolar arasında olduğunu beyan etti. Ayrıca şirket, 100 binden fazla alacaklısı olduğunu bildirdi.

Celsius’un kurucu ortağı ve CEO’su Alex Mashinsky yaptığı açıklamada, “Bu, topluluğumuz ve şirketimiz için doğru karar” dedi. Mashinsk, “Bu anı gelecekte, şirketin geleceğini güçlendirdiği bir an olarak göreceğimizden eminim” diye konuştu.