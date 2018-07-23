0553 313 94 23

Çaykur Rizespor Ruben Ribeiro ile el sıkıştı

Toto Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor, transferde hücum hattına Sporting Lizbon’dan Ribeiro’yu transfer ediyor.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:10
Çaykur Rizespor Ruben Ribeiro ile el sıkıştı

Slovenya’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Karadeniz ekibi, Portekizli yıldız oyuncu Ribeiro ile her konuda anlaştı. Yeşil-mavili kulüpten bir kaç gün izin isteyen oyuncunun 1 Ağustos'ta başlayacak Rize’deki kampa katılması bekleniyor. Sporting Lizbon’un 10 numarası Ruben Ribeiro geride kalan sezonda Portekiz ekibiyle 25 maçta 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki futbolcu, Lizbon’da yaşanan kriz nedeniyle bonservisini eline almıştı.

Çaykur Rizespor’un fiyat konusunda pazarlıkta sona geldiği oyuncu, kariyerine Türkiye’de devam etmeye karar verdi. Görüşmelerde kapıyı 1 milyon Euro’dan açan 1.75 boyundaki 10 numaralı oyuncunun 700 bin Euro yıllık ücrete ikna edildiği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde sağlık kontrolü için İstanbul’a gelecek olan oyuncu, Slovenya kampının ardından başlayacak Rize’deki kampa katılacak.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:10
  1. Rize
  2. İstanbul
  3. SÜPER LİG Haberleri
  4. SÜPER LİG

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir'de korkunç kaza! Arabaya uçak çarptı
    1. İzmir'de korkunç kaza! Arabaya uçak..
    2. Siirt'te askeri araç devrildi: 4 asker..
    3. Edremit'te FETÖ operasyonu: Eski..
    4. CHP Parti Sözcüsü Tezcan'dan bedelli..
    5. Meteoroloji’den uyarı! Serin ve..
    6. Çaykur Rizespor Ruben Ribeiro ile el..
    7. Angela Merkel'den Mesut Özil..
    8. Fenerbahçe, Altınordu için İzmir'e..
    9. Luhansk'tan Real Madrid'e transfer oldu!
    10. Gazetecilerin aracına uçak çarptı!
    11. MEB 2018 sözleşmeli öğretmen atama..
    12. İran'dan Pompeo'nun açıklamalarına tepki
    13. KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019..
    14. Şemdinli'de şehit korucu Sait Demirbaş..
    15. UEFA'da kuralar çekildi! Beşiktaş,..
    16. KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne..
    17. Sürücü kursu hocası ve halk otobüsü..
    18. Kanser hücrelerini 'aç bırakma'..
    19. Başkentte ekiplerden detaylı temizlik
    20. İYİ Parti'den Bahçeli açıklaması
    Minik Leyla cinayeti hakkında kan donduran sözler! 'Bir organizasyonun işi'
    Minik Leyla cinayeti hakkında kan donduran sözler! 'Bir organizasyonun işi'
    Erdoğan talimat vermişti! 200 bin TL'ye kadar maaş
    Erdoğan talimat vermişti! 200 bin TL'ye kadar maaş
    İran'dan "intikam" açıklaması
    İran'dan "intikam" açıklaması
    İYİ Parti’de ortalık karıştı! Akşener fenalaştı
    İYİ Parti’de ortalık karıştı! Akşener fenalaştı
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Afganistan'da patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Bu pisliğe kim 'dur' diyecek? Sokak ortasında ibretlik ölüm
    Bu pisliğe kim 'dur' diyecek? Sokak ortasında ibretlik ölüm