'Çav Bella' alçaklığına destek veren CHP'li Banu Özdemir HDP'li Demirtaş ile aynı yerde eğitim görmüş

Birileri ısrarla toplumun sinir uçlarıyla oynayıp provokasyon çıkarmaya yelteniyor. İşte bunun en bariz örneğini önceki gün yaşadık. İzmir'de camilerin merkezi sisteminin telsiz frekansının şifresini profesyonelce kıran bazı kişi veya kişiler, birçok caminin hoparlörlerinden İtalyan komünistlerinin şarkısı Çav Bella'yı çaldı... Çav Bella şarkısı özellikle seçilmişti. Çünkü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, göreve geldiğinden bu yana her fırsatta Çav Bella şarkısıyla toplum önüne çıkıyordu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bile bindiği otobüste bu şarkıyı çalarak İzmir'i turlamıştı. Amaç çok açık ki, mübarek Ramazan gününde ortalığı karıştırmaktı.

CHP'li isim gündemde

Provokasyonda CHP İzmir İl eski Başkan Yardımcısı Banu Özdemir ön plana çıktı. Özdemir, daha kamuoyu tarafından duyulmamışken sosyal medya hesabından çeşitli ilçelerde camilerden Çav Bella çalındığı anlarda çekilmiş videoların görüntülerini paylaştı. Olayı Türkiye gündemine taşıyan Özdemir'in bu paylaşımları oldu. Özdemir dün bu görüntüleri sosyal medyadan bulup paylaştığı savunmasını yaptı. O saatlerde henüz kamuoyuna yansımamış olayla ilgili bu kadar çok videoyu hemen nereden bulduğu açıkçası soru işareti... Özdemir'in özür açıklaması yaparken bile bunun algı operasyonu olduğundan bahsetmesi de işin bir başka enteresan yanı...

Kılıçdaroğlu'nun yanında

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, skandalın ardından alelacele bir açıklama yaparak Özdemir'in partide aktif görevi olmadığını söyledi. Ancak, Özdemir'in öyle sıradan bir CHP'li olmadığı kısa sürede anlaşıldı. Çünkü Özdemir, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla sık sık görüşen bir partili. İnternette Özdemir'in CHP lideri ile çekilmiş çok sayıda fotoğrafı yer alıyor. Üstelik bu fotoğraflar öyle bir etkinlik sırasında ayak üstü çekilmiş cinsten fotoğraflar değil. Özdemir, Kılıçdaroğlu'nun sözde adalet yürüyüşüne de katılmış ve CHP lideri ile omuz omuza yürüyüp bu yürüyüşün kitabını da yazmış bir isim. Bu arada Özdemir'in Ayn El Arab'da yani Kobani'deki terör örgütü PKK saflarında savaşan kadınlara selam gönderilen bir duvar yazısının önünde poz verirken çekilen bir fotoğrafı da işin bir başka boyutu... Ayrıca Gezi kalkışmasının merkezi Taksim Meydanı'ndaki anıt önünde "Gezi'nin izi kalsın" yazısıyla çektirdiği fotoğraf da cabası. Bu olaydan sonra Özdemir'i biraz araştırdım. Çok konuşulacak bilgilere ulaştım. Özdemir, gerçekten sıradan biri çıkmadı... Özdemir'in, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin terör örgütü üyeliği suçundan cezaevinde bulunan eski Genel Başkanı Selehattin Demirtaş ile de çok önemli bir ortak özelliği varmış. Özdemir de Demirtaş gibi ABD Dışişleri Bakanlığı'nın başka ülkelerdeki lider adaylarını devşirmek için düzenlediği "Uluslararası Ziyaretçi Liderlik Programı'nda (IVLP)" eğitim almış..

ABD'de eğitim almış

Özdemir, 4-27 Haziran 2016 tarihleri arasında ABD'ye gidip bu programa katılmış. Özdemir'in bu eğitime gitmeden önce yerel medyaya yaptığı açıklamalar var. Bu öyle sıradan bir program değil. Geçmişteki katılımcıları arasında İngiltere'nin eski Başbakanları Tony Blair, Gordon Brown, Margaret Thatcher ile Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy gibi isimler de bulunduğuna bakılırsa bunun çok özel bir program olduğu da görülüyor. Bu programa Türkiye'den de bazı siyasilerin katıldığına yönelik haberler geçmişte medyada yer aldı..

İkinci kursa katılmış

ABD bağlantısı bununla da bitmiyor Özdemir'in... Özdemir, 7-27 Şubat 2016'da ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen kadın liderlerin ve girişimcilerin güçlendirilmesi konulu "Women's Empowerment" programına da katılmış. Aynı yıl ABD'de iki eğitim almış yani.

Özdemir gözaltına alındı

Bu esrarengiz provokasyonun aydınlatılması için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada bir danışmanlık şirketinde yönetici olarak görev yapan Banu Özdemir, dini değerleri alenen aşağılamak suçundan gözaltına alındı. Özdemir'in provokasyonu sosyal medyada paylaşması dışında bir rolü olup olmadığı araştırılıyor.

Gözler Tunç Soyer'deydi

Provokasyonun Başkan Tunç Soyer'in "Çav Bella artık benimle özdeşleşti" açıklamasından kısa süre sonra yapılması dikkat çekti. Bu durumda gözler Soyer'in ne diyeceğine çevrildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da, Soyer'e çağrıda bulundu ve "İki gün önce bir demecinizde 'Çav Bella benimle özdeleşti' demiştiniz. Bu milletin dini değerlerine karşı bu çirkin saldırıyı gerçekleştirenlere ve bu provokasyona sahip çıkan parti yöneticilerinize karşı bir duruşunuz olacak mı?" dedi. Soyer, dün bir açıklama yaparak, halkın birlik ve dirliğinin bozulmaya çalışıldığını söyledi ve provokasyonu gerçekleştirenleri lanetlediğini dile getirdi.

(Yeniasır)