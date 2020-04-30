  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Çarpışan araçlar karşı şeride uçtu: 3 yaralı

Erzurum’da bir kargo şirketine ait kamyon hafif ticari araca arkadan çarpması üzerine iki araçta karşı şeride geçerek ormanlık alana savruldu.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 23:05:40 -
Çarpışan araçlar karşı şeride uçtu: 3 yaralı

Erzurum’da bir kargo şirketine ait kamyon hafif ticari araca arkadan çarpması üzerine iki araçta karşı şeride geçerek ormanlık alana savruldu. Kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, saat 21.30 sıralarında Erzurum-Erzincan karayolu üzerindeki Üniversite Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bir kargo şirketine ait 25 FS 658 plakalı kamyonun sürücüsü A.A.’nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde bulunan 25 FF 313 plakalı araca arkadan çarptı. Çapmanın etkisiyle iki araç birlikte karşı şeride geçerek Atatürk Üniversitesi kampüsünde bulunan ormana uçtu.


Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri otomobildeki isimleri öğrenilemeyen 2 kişiyi ve kamyondaki sürücü A.A.’yı araçtan çıkarttı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Atatürk Üniversite Araştırma Hastanesi ve Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi yapılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı