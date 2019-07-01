0553 313 94 23

Car Park Drift’in şampiyonu Fahimreza Keykhosravi oldu

Türkiye’nin önemli drift pilotları, Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali’nde kozlarını paylaştı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:18
Car Park Drift’in şampiyonu Fahimreza Keykhosravi oldu

Türkiye’nin önemli drift pilotları, Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali’nde kozlarını paylaştı. Fahimreza Keykhosravi, Car Park Drift Türkiye şampiyonu oldu.



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Drift Kulübü ortaklığı ve Falken katkılarıyla TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde Türkiye’nin yetenekli drift pilotlarını buluşturan Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali’nde Fahimreza Keykhosravi, rakiplerini geride bırakarak mutlu sona ulaştı. Yarışta, birbirinden yetenekli 37 pilotar asından elemeleri aşan 19 pilotun, güçlü otomobilleri ile bol dumanlı zirve mücadelelerine sahne olan Car Park Drift Türkiye Finali yıllar sonra binleri Körfez’de buluşturdu. Büyük mücadeleyi kazanan Fahimreza’yı Ali İnal ikinci ve İbrahim Yücebaş da üçüncü olarak takip etti. Bu üç pilot, 1 Eylül’de İstanbul’da yapılacak Car Park Drift Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil etme hakkını da kazandı.



Şampiyon olan Fahimreza Keykhosravi’ye ödülünü TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya, ikinci olan Ali İnal’a ödülünü Lift Content Factory Kurucusu Ömer Erdem ve üçüncü olan İbrahim Yücebaş’a ödülünü de Drift Kulübü Başkanı Burak Ünal verdi.



Öte yandan yetenekli yarışçıların hünerlerini sergilediği yarışta, etkinliğin sportif direktörü dünyaca ünlü Red Bull sporcusu Abdo Feghali ve mücadeleye katılan üç kadın pilot Burcu Çetinkaya, Ülkü Erçoban ve Tuba Bora da binlerce seyirci önünde gösteri performansı gerçekleştirdi.



’’Adrenalin dolu bir hafta sonu oldu’’


Driftin, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir ilgi gördüğün dile getiren TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı,’’Drift branşına ayrı bir renk ve heyecan getiren Car Park Drift organizasyonu, hem katılımcılara hem de izleyenlere adrenalin dolu bir hafta sonu yaşattı. Ülkemizde başta drift olmak üzere motor sporlarının gelişimine büyük katkı sağlayan Red Bull’a çok teşekkür ediyoruz. 1 Eylül’de İstanbul’da ev sahipliği yapacağımız Car Park Drift Dünya Finali organizasyonuna ve ülkemizi temsil edecek sporcularımıza şimdiden başarılar diliyorum’’ ifadelerini kullandı.



’’Herkesi İstanbul’a bekliyoruz’’


Çok keyifli bir Car Park Drift Türkiye Finali gerçekleştirdiklerini belirten Red Bull sporcusu ve yarış direktörü Abdo Feghali,’’Türkiye’deki birçok drift tutkunu bu organizasyonu çok sevdi. Yarışa olan ilgi de bunun ispatı zaten. Umuyorum ki Türkiye’de daha fazla Car Park Drift yarışı yapabiliriz. Bu sayede insanlar kendi arabalarında ufak modifiyeler yaparak, çok büyük bir maliyet altına girmeden, güvenli alanlarda drift yapabilirler. Car Park Dirft ile tutku ve yeteneği olan herkesten şampiyonlar çıkarmaya yardım ediyoruz. 1 Eylül’de İstanbul’da gerçekleştireceğimiz Car Park Drift Dünya Finali’ne herkesi bekliyoruz’’ dedi.



Dünya Finali 1 Eylül’de İstanbul’da


Kuveyt’te 1 Şubat’ta başlayan Red Bull Car Park Drift’in 2019’un şampiyonu İstanbul’da belli olacak. 12 ülkede yapılacak ülke finalleri sonrasında belli olan 20 pilot, 1 Eylül 2019 tarihinde Türkiye’nin ev sahipliğindeki Car Park Drift Dünya Finali’nde driftin en iyisi olmak için mücadele edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:18
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kritik karar! Dizel araçlara yasak başladı
    1. Kritik karar! Dizel araçlara yasak..
    2. Sinop Üniversitesi öğretim üyesi alım..
    3. (Özel) Başkentin yanı başındaki yaban..
    4. Talas Bulvarı’ndaki kazada otomobiller..
    5. Başkentin "Çelik" sporcusunun hedefi..
    6. Ahmet Kaya'nın bu açıklamalarına..
    7. Bursa'da uyuşturucu satıcılarına..
    8. Ülke şokta! Korkunç kazada 33 kişi can..
    9. Maaşlı çalışanken milyonluk şirket..
    10. Doğu'daki 6 ilde hava sıcaklığı..
    11. Başkan Erdoğan asfalt olmayan yolun..
    12. ASELSAN üretti! TSK'dan tam not aldı
    13. Azerbaycan'da 43. Dünya Miras Komitesi..
    14. Çalıştığı iş yerinin kasasını böyle..
    15. Geleceğin aşçıları Kocasinan’da..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
    17. Şifa verdikleri "porsuk"tan ayrılmak..
    18. 14 kadın sürücü AB projesiyle..
    19. Ejder meyvesi çiftçinin yeni geçim..
    20. Perakende sektörü, teknolojik..
    21. Yazın kulak sağlığınızı korumak için 4..
    22. Haziran ayı üretici ve market fiyatları
    23. 17’inci yüzyıldan günümüze uzanan..
    24. Sıcakların kavurduğu Katar'da kuşlar..
    25. Ülkü Ocaklarından "Vatan Yahut..
    26. Gagauz Özerk Yeri'ndeki başkanlık..
    27. Yerli üretim için 200 milyon liralık..
    28. Mikrodalga fırında kuruyemiş kavurmak..
    29. Köpeğe çarpmamak direksiyonu kırdı,..
    30. “Robotik Kodlama” eğitimi alan..
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Şantiyede dehşete düşüren kavga! Arap işçileri linç ettiler
    Şantiyede dehşete düşüren kavga! Arap işçileri linç ettiler