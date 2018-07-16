Cansız mankeni insan sandılar! Polisler şaştı kaldı
Sivas’ta sokağa atılan cansız mankeni yere düşmüş ve yardıma muhtaç insan sanan vatandaşların ihbarı polisi alarma geçirdi.16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:14
Sivas’ta günün ilk saatlerinde yaşanan olayda polisi ve 112’yi arayan vatandaşlar, Fevzi Çakmak Caddesi'nde sokakta yatmakta olan bir insan olduğunu söyledi. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler yerde yatmakta olan kişiyi kontrol etmek istediklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. İhbarda bulunulan kişinin aslında elbise giydirilmiş bir cansız manken olduğu anlaşıldı.
Yeni bir ihbara neden olmaması için cansız manken alınarak çöpe atılırken, ekipler de normale göndü. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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