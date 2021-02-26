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Gündem Canlı yayında stüdyo karıştı: Size yazıklar olsun Doğu bey
Gündem

Canlı yayında stüdyo karıştı: Size yazıklar olsun Doğu bey

Canlı yayında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "CHP bu ülkeyi yıkan partidir." deyince, CHP'li Gamze Pamuk Ateşli, "Size yazıklar olsun." diyerek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 00:13:00 -

Terör sevici HDP'nin kapatılmasıyla ilgili Haber Global'in canlı yayınına katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve CHP'li Gamze Pamuk Ateşli arasında sert tartışma çıktı.

Perinçek, "Amerika'ya çağrılar yapılıyor. Ey Amerika gel bizi hükümet yap diye, CHP'nin bazı yöneticilerinin çağrı yaptığı gibi böyle bir demokrasi olabilir mi? Teröristlerin fink attığı yerde demokrasi olur mu?" dedi."

Perinçek'in sözleri üzerine Ateşli, "Kim Amerika gel bizi iktidar yap diyor. ABD'den demokrasi dilinen kim var. CHP bu ülkenin kurucu partisidir." dedi.

Bunun üzerine Perinçek, "Kimin yaptığı ortadadır. Bırakın bunları Atatürk gelse hepinizi keser atar. Tartışmada fikri olmayanlar böyle şeyleri ifade eder." dedi.

Ateşli,"Bence bunun altında yüzde 1'i görememeniz yatıyor." dedi.

Perinçek, "ABD'den demokrasi isteyen CHP'li yetkililerdir. Ben burada isim verecek değilim. CHP'nin liderleri ABD demokrasi getir çağrısı yapıyor. CHP bu ülkeyi yıkan parçalayan partidir." dedi.

Ateşli Perinçek'in sözlerine, "Size yazıklar olsun Doğu bey" diye karşılık verdi.

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