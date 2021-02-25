Canlı yayında Osmanlı tartışması! Perinçek'in sözleri tepki çekti

Haber Global ekranlarında canlı yayın konuğu olan Vatan Partisi Başkanı Doğu Perinçek ve Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı arasında Osmanlı tartışması çıktı.

Perinçek, "Ben sayın Cumhurbaşkanının yerinde olsam o ifadeyi (Eller kalkacak İnecek) kullanmazdım. Meclis'te PKK olmayacak, terörist PKK ve onu destekleyen olmayacaktır demesini beklerdim. Dokunulmazlığın kalkması TBMM'nin işidir. Yargılamayı Meclis yapmaz. Burada kararlılık çok çok önemli, 30 Kasım 1922 saltanatın kaldırılması kanunu geldiği zaman Mustafa Kemal Paşa o zaman Atatürk değildi. Dediki bu saltanatın kaldırılmasıyla iligili kanun kabul edilecek. Edilmezse bazı kelleler gidecek dedi. Benzer bir durum saltanatın kaldırılmasıyla bugün tasviye edilmesi benzer bir durum." dedi.

Yeni Akit Gazatesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı da bu sözler üzerine, "Teknik olarak benzer, içerik olarak aynı değildir. Düzeltmek lazım bu ifadeyi." dedi.

Bunun üzerine Perinçek, "Saltanatın kaldırılması terörden daha önemli" dedi.

Perinçek'e cevap veren Yakışıklı, "Aynı düşünmüyorum, saltanata olan saygıdan değil, tarihe olan saygıdan sizinle aynı düşünmüyorum." dedi.