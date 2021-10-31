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Gündem Çanakkale’de şüpheli ölüm: Koyunlarının ağılında ölü bulundu
Gündem

Çanakkale’de şüpheli ölüm: Koyunlarının ağılında ölü bulundu

Çanakkale’de yaşayan 71 yaşındaki Recep Yıldız’ın koyunlarının ağılında bir koç tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 02:53:00 -
Çanakkale’de şüpheli ölüm: Koyunlarının ağılında ölü bulundu

Naldöken köyünde, koyunlarını yemlemek için ağılına giden Recep Yıldız'ı (71), yakınları ağılda yerde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yıldız'ın cenazesi Ayvacık Devlet Hastanesi morguna götürüldü, jandarma ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yıldız'ın cenazesinin incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

Öte yandan ağıldaki bir koçun boynuz ve baş kısmında kan bulunduğu, Yıldız'ın ölüm sebebinin koçun saldırısı olabileceği iddia edildi.

 

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