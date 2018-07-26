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'Camiaya Sesleniş'ten Fenerbahçe'ye dev gelir!

Fenerbahçe Başkanı Koç'un önceki akşam FBTV'de yayınlanan 'Camiaya Sesleniş' programı izlenme rekorları kırdı. Bu yayın kulübe kısa sürede iyi bir para kazandırdı.

26 Temmuz 2018 Perşembe 09:46
'Camiaya Sesleniş'ten Fenerbahçe'ye dev gelir!

2 saat süren program, yaklaşık 10'ar dakikadan 3 kuşak reklam alırken, açıklamalar boyunca da ekranın altından banner olarak tabir edilen reklamlar verildi. Bu reklamların gelirinin 150 bin TL olduğu ve FBTV personelinin maaşlarının ödeneceği öğrenildi.
 
FBTV bu yayınla kendi rekorunu kırmış oldu. Başkan Ali Koç ekrana çıktığında Fenerium'daki forma sayacı 41 bin 768'i gösteriyordu. Koç, borcu 3.2 milyar TL olarak açıkladıktan sonra bir saat içinde rakam 43 bin 326'ya ulaştı. Yani 1558 forma satıldı. Tanesi 189 TL'den satılan formalardan 294.462 lira gelir sağlandı. Reklam geliri ve Başkan'ın ekranda kaldığı sürede satılan formaların geliri toplam 444.462 TL'yi buldu.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 09:46
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