Çakıldak fındığı için coğrafi işaret çalışması başlatıldı
Ordu’nun Gürgentepe ilçesinde üretimi yapılan çakıldak fındık çeşidine coğrafi işaret alabilmek amacıyla çalışma başlatıldı.
Çalışmaların hız kazandığını aktaran Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, çakıldak fındığının verimli olduğuna dikkati çekti. Ürünün ilkbahar geç donlarından fazla etkilenmediğine de işaret etti. Yılmaz, çakıldak fındığıyla ilgili gerekli yerlere başvuru yapıldığını; sürecin titizlikle devam ettiğini sözlerine ekledi.