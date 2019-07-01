Caiuby kimdir nereli ve kaç yaşında? Caiuby Beşiktaş transfer Beşiktaş, Ausburg'dan Caiuby’i renklerine katmak için girişimlere başlamasıyla birlikte Caiuby kimdir? Caiuby nereli ve kaç yaşında? sorusu sorulurken, Caiuby’intüm transferleri merak konusu oldu.

Beşiktaş, Ausburg'dan Caiuby’i renklerine katmak için girişimlere başlamasıyla birlikte Caiuby kimdir? Caiuby nereli ve kaç yaşında? sorusu sorulurken, Caiuby’in tüm transferleri merak konusu oldu. 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun 2020 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi devam ederken, Siyah Beyazlı yönetim kanat oyuncusu için kiralama teklifinde bulundu. 14 Temmuz 1988 tarihinde, São Paulo Brezilya’da dünyaya gelen Caiuby, Francisco da Silva, FC Augsburg takımında forvet pozisyonunda görev yapan Brezilyalı futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2005 yılında Ferroviária kulübünde başladı.

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