Büyük şair Karakoç’u rahmetle yâd ediyoruz

HABER MERKEZİ

Gazetemiz Akit’in merhum yazarı, şair ve mütefekkir Abdurrahim Karakoç, ebediyete intikalinin 10’uncu sene-i devriyesinde dualarla yâd ediliyor. “Lambada titreyen alevi üşüten” bir gönüle ve “Kör dünyanın göbeğine hak yol İslam yazacak” kadar büyük bir dava şuuruna sahip olan Karakoç, 7 Haziran 2012’de sonsuzluk alemine göç etmişti.

Zorbalara karşı kalemini silah yaptı

Kahramanmaraşlı Ümmet Babanın ikinci çocuğu olarak 7 Nisan 1932’de dünyaya gelen Karakoç’un en dikkat çekici özelliklerinden biri, son temsilcilerinden olduğu Halk Edebiyatındaki ustalığının yanı sıra mütefekkir kimliğiydi. Gençlik yıllarındaki aşkını sembolleştirerek anlattığı ‘Mihriban’ şiiriyle geniş halk kesimlerince tanınan Abdürrahim Karakoç, milliyetçi-muhafazakar kesimin ideologlarından biri olarak dikkat çekti. Akit’te yayınlanan yazılarında başta CHP’nin tek parti dönemi zorbalıkları, 28 Şubat zulmü ve darbeler başta olmak üzere pek çok konuda yaşanan haksızlıklara isyan etti.

“Akit'ten başka gazete beni taşıyamaz”

İsmi; yazarlık yaptığı Akit gazetesiyle özdeşleşen Abdürrahim Karakoç, gazetemiz ile adeta bütünleşmişti. Merhum Karakoç’un “Akit’ten başka bir gazete beni taşıyamaz” şeklindeki sözü, hem fikirlerindeki keskin ifade gücünü, hem “Hak Yol İslam Yazacağız” şiirinde satırlara döktüğü ideolojisini anlatmaya yeten bir tespit oldu. Nitekim Karakoç, Akit’te yayınlanan yazıları sebebiyle defalarca yargılandı.