Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da tören düzenlendi
KONYA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında, Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da düzenlenen törenlerle anıldı.
Konya'da Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel anıta çelenk sundu.
Saatlerin 09.05 olmasıyla siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törene katılanlar Atatürk Müzesi'ne geçti.
Vali Vahdettin Özkan ve protokol üyeleri, Atatürk Müzesi'nin bahçesindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan "Anılarla Atatürk" fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi.
Vali Özkan ve beraberindekiler, açılışın ardından sergiyi gezerek, yetkililerden bilgi aldı.
- Aksaray
Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen tören, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ile Belediye Başkanı Evren Dinçer’in Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı.
Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.
Sirenlerin çaldığı sırada, meydana açılan yollarda yayalar saygı duruşuna eşlik etti, sürücüler araçlarını durdurdu.
- Karaman
Karaman'da da Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen törende, Vali Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, CHP Karaman İl Başkanı Mustafa Cem Kağnıcı ve Atatürkçü Düşünce Derneği Karaman Şube Başkanı Ülkan Şanlıtürk, Atatürk Anıtına çelenk sundu.
Ardından saat 09.05 geçe 2 dakikalık saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.
Karaman Güzel Sanatlar Lisesinde devam eden törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılarak, şiirler okundu.
Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.
- Afyonkarahisar
Kocatepe Park'ındaki tören, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile Garnizon Komutan Vekili İkmal Albay Serdar İyier'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.
Saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışının ardından İstiklal Marşı okundu.
Sirenlerin çaldığı sırada, yayalar saygı duruşuna eşlik etti, sürücüler araçlarını durdurdu.
Tören, öğrencilerin günün anlamına ilişkin şiirler okumasıya sona erdi.