Bütçeden en yüksek pay Hazine ve Maliye Bakanlığının oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı 419,9 milyar lira ödenekle bütçeden gelecek yıl en fazla pay alacak kamu idaresi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 113,8 milyar lirayla ikinci, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 103,1 milyar lirayla üçüncü sırada yer aldı. TBMM'ye sunulan 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ne göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine 949 milyar 25 milyon 615 bin lira, özel bütçeli idarelere 73 milyar 771 milyon 848 bin lira, düzenleyici ve denetleyici kurumlara 6 milyar 536 milyon 982 bin lira ödenek tahsis edilecek.

Bütçeden en yüksek payı 419,9 milyar lira ile Hazine ve Maliye Bakanlığı aldı. Bu bakanlığı, 113,8 milyar lira ile Milli Eğitim Bakanlığı, 103,1 milyar lira ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı izledi.