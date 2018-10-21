Business Class fırsat

Atlasglobal Havayolları, geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören ‘Unlimited Kampanyası’nı bu yıl da devam ettiriyor. Buna göre 15 Ekim-15 Kasım 2018 tarihleri arasında ‘Atlasglobal Havayolları Unlimited Yurtdışı’ kampanyasına dahil olan tüm yolcular, 5 Kasım 2018- 31 Mart 2019 tarihleri arasında Business Class konforuyla sınırsız seyahat edebilecek. Kampanyaya dahil olma ücreti ise 2 bin 999 Euro.