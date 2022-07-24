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Aktüel Busa'da 78 kişi hastaneye kaldırıldı
Aktüel

Busa'da 78 kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa'da, düğün salonunda ikram edilen yemekten zehirlendiği değerlendirilen 78 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-24 21:12:00 -
Busa'da 78 kişi hastaneye kaldırıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, düğün salonunda ikram edilen yemekten zehirlendiği değerlendirilen 78 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hikmet Şahin Kültür Parkı içinde bulunan bir düğün salonundaki cemiyete katılanlardan 78'i verilen yemekten yedikten sonra rahatsızlandı.

Bazı vatandaşlar özel araçlarıyla diğerleri de ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

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