Bursa'ya yatırım yağmuru

Ekonomi Servisi

Üretim ve ihracatın yıldız şehirlerinden yeni yatırımlarla rüştünü bir kez daha ispatladı. Geçtiğimiz haftalarda Alman markası Bosch’un Türkiye ayağında gerçekleştireceği 1,2 milyar liralık yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör üretim tesisi yatırımını Bursa’da gerçekleştireceği müjdesinin ardından Türkiye’nin ilk Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikası’nın temeli de bugün atılacak.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) Oyak Renault Otomobil Fabrikaları AŞ bünyesinde kurulacak Türkiye’nin ilk Yüksek Basınçlı Alüminyum Enjeksiyon Fabrikasının bölge ve ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlaması bekleniyor. Bugünkü törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Groupe Renault Dünya Başkan Yardımcısı Thierry Bollore, OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem’in katılması bekleniyor.

Markaların gözdesi oldu

Avrupa’da farklı alanlarda faaliyet gösteren markaların Türkiye yatırımlarında öncelikli tercih ettiği illerimizden birisi de Bursa oluyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Bosch Türkiye’nin Bursa’da kuracağı yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör üretim tesisi sayesinde yılda 185 milyon dolar ihracat yapılacağını belirtmişti, "Türkiye’de yatırım yaparak ekonomimize katkı sağlayan tüm şirketler bizim şirketimizdir. Biz, yatırımcı açısından yerli-yabancı ayrımı yapmıyoruz” ifadesini kullandı. Otomotiv devlerinin de üretim ve montaj yaptığı Bursa, tarım alanındaki ihracat kalemlerine de büyük katkı sağlıyor.

Bilim ve Teknoloji şehri

Bilişim ve teknoloji sektöründeki gelişmelerin en yakından takip edildiği illerin başında gelen Bursa, geçtiğimiz günlerde Bilim ve Teknoloji Fuarına da ev sahipliği yaptı. İş dünyasının temsilcileri ise Bursa’da katma değerli ihracatın artırılmasının yolunun bilişim ve Ar-Ge’den geçtiğine vurgu yapıyor.

Daha fazla katkı

Bursa ekonomisinin çatı kuruluşu olan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın Başkanı İbrahim Burkay da, Bursa’nın ihracatta lokomotif şehirlerden birisi olduğunu belirterek, ihracat rakamlarının yukarı doğru çıkmasında başarının kahramanı olan illerinin Türkiye’nin ileri teknoloji üretiminin de adresi olarak gösterildiğini dile getirdi. Burkay, bilgi, vizyon ve organizasyon kapasitesini çok iyi koordine ederek ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunabilme imkânlarının da olduğunu kaydetti.