0553 313 94 23

Bursaspor'da yıldız isim imzayı attı!

Bursaspor'un kiralık olarak kadrosuna kattığı Allano Lima, kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 15:44
Bursaspor'da yıldız isim imzayı attı!

Bursaspor Kulübü, Portekiz'in Estoril Kulübü'nden Allano Lima'yı 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. Özlüce Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Bursaspor Başkanı Ali Ay, 3 transfer daha düşündüklerini ve aceleci davranmadıklarını belirtti.

"Sokağa atacak paramız yok" diyen Başkan Ay, Lima'nın sözleşme bilgilerine ilişkin ise "Kiralama bedeli olarak 350 bin Euro kulübüne veriyoruz. Satın alma opsiyonu 2 milyon 500 bin Euro. Oyuncu 300 bin Euro alacak. Oyuncunun bonservisini almazsak ve başka bir Türk kulübüne giderse yüzde 20’si Bursaspor’a ait olacak. Oyuncuyu satın alırsak ilk yıl 480 bin Euro, ikinci yıl 540 bin Euro, üçüncü yıl 600 bin Euro alacak. Serbest kalma maddesini de 8 milyon Euro olarak koyduk. İnşallah bu değerlere ulaşır. Allah utandırmasın. Kendisine güveniyoruz. İnşallah bundan sonra da güzel şeyler olacak. İnşallah başarılı bir sezon geçirir ve bizim futbolcumuz olur” dedi.

Törende konuşan Lima ise "Buraya gelmek büyük bir mutluluk. Sosyal medyadan bana ulaşan taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. 1 senelik bir anlaşma ama burada kalmak için elimden geleni yapacağım. Bütün takım arkadaşlarımla buluşacağım bugün. Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve Bursaspor için en iyi şekilde çalışacağım” diye konuştu.

Açıklamaların ardından Lima, kendisini 1 yıllığına yeşil beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza atarak basın mensuplarına poz verdi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 15:44
  1. Allano Lima
  2. Bursaspor
  3. Transfer
  4. imza töreni
  5. Süper Lig

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malezya Hükümeti'nden kayıp uçakla ilgili yeni açıklama
    1. Malezya Hükümeti'nden kayıp uçakla..
    2. İstanbul'da cezaevi firarisi lüks..
    3. Kırgız Türklerinden vefa örneği!..
    4. 13 bin 31 paket kaçak sigara ele..
    5. Gana basını açıkladı! İşte Ayew'in..
    6. İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'dan..
    7. Elektrik ve doğalgaza zam bekleniyor
    8. Hatay'da suç örgütü operasyonu: 3 kişi..
    9. Beşiktaş'ta flaş gelişme! Sözleşmeler..
    10. Olimpiyat şampiyonu kayakçı jet ski..
    11. Aranan FETÖ zanlısı evinde yakalandı
    12. Bursaspor'da yıldız isim imzayı attı!
    13. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan..
    14. Yeni sistemin ilk MGK'sı toplandı
    15. Hırsızlardan şüphelendi... Gerçeği..
    16. Okullar ne zaman açılacak? MEB Bakanı..
    17. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den..
    18. Pamukkale Üniversiteleri taban..
    19. Münbiç'te 22. devriye tamamlandı
    20. Bahçeli'den Koray Aydın'ın sözlerine..
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    YKS sınavı barajı geçmek için TYT ve AYT puanı kaç olmalı?
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?
    YKS TYT 2018 sınav soruları için yorumlar nasıldı?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?
    2018-2019 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman açılacak?