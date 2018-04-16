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Bursaspor hazırlıklara başladı

Bursaspor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 18:34
Bursaspor hazırlıklara başladı

Özlüce Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Er yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan idman dar alanda minyatür kalelerle yapılan kontrol pas oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı oyuncular daha sonra yarı sahada çift kale maç yaptı. Son bölümde ise şut çalışması gerçekleştirildi.

Göztepe maçında forma giyen oyuncular, koşuların ardından antrenmana kondisyon salonunda devam etti.

Sakatlığı bulunan Sercan Yıldırım ve Onur Atasayar, takımdan ayrı koşu yaparken, Emmanuel Badu ve John Bostock takımla çalıştı.
Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 18:34
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