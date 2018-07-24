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Bursaspor derken Yasin Öztekin Göztepe ile anlaştı!

Son olarak Galatasaray forması giyen Yasin Öztekin Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile anlaştı.

24 Temmuz 2018 Salı 13:22
Bursaspor derken Yasin Öztekin Göztepe ile anlaştı!

Dört sezondur Galatasaray forması giyen Yasin Öztekin'in yeni adresi belli oldu. Uzun süre Bursaspor'la görüşen ancak bir türlü Yeşil-Beyazlı kulüple orta yolu bulamayan 31 yaşındaki futbolcu Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile anlaşma sağladı.

İzmir ekibi, bonservisi elinde olan milli futbolcunun yanı sıra, Deportivo La Coruna'yla sözleşme biten 30 yaşındaki orta saha Celso Borges'i de kadrosuna kattı.

İki futbolcu da 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda Göztepe için ter dökecek.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 13:22
  1. İzmir
  2. Bursa
  3. Yasin Öztekin
  4. Göztepe
  5. Süper Lig

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