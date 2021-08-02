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Aktüel Bursa'da "sıcaklık rekoru" alarmı! Yetkililer uyardı
Aktüel

Bursa'da "sıcaklık rekoru" alarmı! Yetkililer uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı hava tahmin raporuna göre, Bursa'da 3 gün üst üste sıcaklık rekoru bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 14:24:00 -
Bursa'da "sıcaklık rekoru" alarmı! Yetkililer uyardı

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. 

Verilere göre bu zamana kadar 2-4 Ağustos tarihlerinde ölçülen en uç sıcaklıklar 37 ila 37.8 derece arasında kalırken, bugünden itibaren çarşamba gününe kadar termometrelerin 12.00-15.00 saatleri arasında 39 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Nem oranının en yüksek yüzde 50 olacağı tahmin edilen Bursa'da, yetkililer mecbur kalmadıkça öğle saatlerinde dışarı çıkılmamalı uyarısında bulundu.

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