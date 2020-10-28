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Aktüel Bursa'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
Aktüel

Bursa'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 21:47:43 -
Bursa'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Aziz K. yönetimindeki 35 BSZ 24 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Ümitalan mevkisinde, Zafer Y. idaresindeki 06 BRR 719 plakalı tıra arkadan çarptı.

Otomobilde bulunan Zuhal K, hayatını kaybetti. Yaralanan Mürvet K, Aziz K, Ali Emir K. ve Meryem K, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl ve Kestel'deki hastanelere kaldırıldı.

Zuhal K'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Kestel Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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