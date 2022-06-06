  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bursa’da kaza
Aktüel

Bursa’da kaza

Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 21:25:00 -
Bursa’da kaza

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Orhangazi-İznik kara yolu Keramet Mahallesi kavşağında, Fatih Karan idaresindeki 48 AP 007 plakalı otomobil, Mehmet Şakir​​​​​​​ Bavli'nin kullandığı 06 CVV 271 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Karan'ın aracında sıkışan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan Ali Yakıcı yaralandı.

Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Yakıcı, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay