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Aktüel Bursa'da fuhuş operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Aktüel

Bursa'da fuhuş operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 09:56:44 -
Bursa'da fuhuş operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

BURSA (AA) - Bursa'da bir kadına zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Y.A'nın kent merkezinde hafif ticari araçta bir kadına zorla fuhuş yaptırdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Aracın park halinde olduğu alana operasyon düzenleyen polis ekipleri, bölgede gözcülük yapan şüpheli Y.A'yı gözatına aldı.

Mağdur kadının da ifadesine başvuruldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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