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Aktüel Bursa'da bıçaklanan kişinin cesedinin yakılmasıyla ilgili 3 kişi yakalandı
Aktüel

Bursa'da bıçaklanan kişinin cesedinin yakılmasıyla ilgili 3 kişi yakalandı

Cinayet şüphelileri, olay yerinde bıraktıkları şişe suyun sadece belirli marketlerde satıldığını tespit eden ekiplerin dikkati sayesinde belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-11-30 17:56:10 -
Bursa'da bıçaklanan kişinin cesedinin yakılmasıyla ilgili 3 kişi yakalandı

BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde, borç meselesi yüzünden tartıştıkları kişiyi bıçaklayarak öldürüp cesedini yaktıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, vatandaşlar tarafından Çataltepe Mahallesi Alacalar mevkisinde yanmış erkek cesedi bulundu.

İhbar üzerine olay yerine giderek çalışma başlatan Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, cesedin yanında su şişesi ile kazma ve kürek buldu.

Görgü tanıklarından olay yerine içinde iki kişinin bulunduğu siyah bir otomobilinin geldiğini öğrenen ekipler, bulunan su şişesi markasının ilçedeki belirli marketlerde satıldığını tespit etti.

Yapılan araştırmada, cesedin bulunduğu bölgeye 5 kilometre uzaklıktaki bir markete gelen iki kişinin buradan su aldığını ve görgü tanıklarının belirttiği siyah otomobille iş yerinden ayrıldığı belirlendi.

Araştırmalarını derinleştiren jandarma, aynı kişilerin bölgedeki yapı malzemesi satan bir dükkandan kazma aldıklarını öğrendi.

Araçtaki kişilerin M.D. (25) ve kuzeni Z.N. (18) olduğunu belirleyen ekipler, şüpheliler ile arkadaşları H.S'yi (34) yakaladı.

M.D'nin jandarmadaki ifadesinde, arkadaşı olan S.T'yi (25) öldürdüğünü itiraf ettiği ileri sürüldü. Olay günü kuzeni Z.N. ve arkadaşı maktul S.T. ile Vani Mehmet Mahallesi'ndeki evlerinde alkol aldıklarını anlatan M.D'nin, S.T. ile aralarında borç meselesi yüzünden kavga çıktığını, onu sırtından bıçaklayarak öldürdüğünü aktardığı belirtildi.

Zanlı M.D'nin, kuzeniyle S.T'nin cesedini streç film ve naylona sararak bir gün evde sakladıktan sonra Alacalar mevkisine götürdükleri, cesedi gömmek için çukur kazamayınca da aldıkları çıkma araç lastiğini kullanarak yaktıkları iddia edildi.


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