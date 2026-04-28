Bursa Çocuk Senfoni Orkestrası konser verdi

Bursa’da çocukların müzikle buluştuğu özel bir gece yaşandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü ile Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı iş birliğinde hayata geçirilen Bursa Çocuk Senfoni Orkestrası, düzenlenen konserle dinleyicinin karşısına çıktı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, sahneye çıkan çocuklar performanslarıyla izleyenlerden büyük beğeni topladı. Konseri, orkestrada yer alan çocukların aileleri ile çok sayıda sanatsever takip etti.

Mesut Çaşka ve Zeynep Kökten yürütücülüğünde çalışmalarına devam eden orkestrayı, şef Çağdaş Özkan yönetti.

Gecede çocuklar tarafından sevilen "Bir Dünya Bırakın", "Hayat Bayram Olsa" ve "Oyuncak Senfonisi" gibi eserler seslendirildi.

Konserin sonunda şef ve sahne alan çocuklar, Bursalı sanatseverler tarafından alkışlandı.