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Aktüel Bursa-Ankara kara yolunda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Aktüel

Bursa-Ankara kara yolunda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 12:16:23 -
Bursa-Ankara kara yolunda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Osman A. idaresindeki 16 KHC 64 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu Kalburt mevkisinde Mehmet Karadağ'ın kullandığı 26 ACN 301 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Mehmet Karadağ olay yerinde yaşamını yitirdi.

Karadağ yönetimindeki araçta bulunan ikisi çocuk 3 kişi ile diğer sürücü Osman A. ise yaralandı.

Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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