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Aktüel

Burdur'da traktör şarampole devrildi: 1'i çocuk 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-09 20:57:52 -
Burdur'da traktör şarampole devrildi: 1'i çocuk 4 yaralı

BURDUR (AA) - Burdur'da traktörün şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Halil Acar'ın (53) kullandığı odun yüklü plakasız römorklu traktör, merkeze bağlı Büğdüz köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile traktördeki Tülay Acar (48), Canan Acar (26) ve Musa Berk Acar (7) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Halil Acar ise burada yapılan müdahalenin ardından Isparta'daki bir özel hastaneye sevk edildi.

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