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Burak Yılmaz'ın transfer kriteri 'Şampiyonlar Ligi'

Yeni sezonda bordo mavili kulübe veda etmeye hazırlanan Burak Yılmaz'ın transfer şartı ortaya çıktı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 03:12
Burak Yılmaz'ın transfer kriteri 'Şampiyonlar Ligi'

SERKAN AŞKIN/ YENİAKİT.COM.TR - Trabzonspor'dan ayrılacağı açıklayan golcü futbolcu Burak Yılmaz yeni sezon öncesi transfer kriterini belirledi. İsmi Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'le anılan Milli yıldızın nasıl bir karar vereceği merak konusu olmuştu.

''KRİTERİM ŞAMPİYONLAR LİGİ''

Yeni sezonda bordo mavili ekipe veda etmesi beklenen Burak Yılmaz'ın yakın çevresine artık Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum onun içinde transfer olacağım takımın Avrupa'da mücadele etmesi lazım dediği iddia edildi. Golcü futbolcusun Şenol Güneş'in takımda belirsizliği ve Beşiktaş'ın ilk iki hedefinden uzak kalmasından dolayı sıcak bakmadığı kaydedildi.

Öte yandan Burak Yılmaz'ın Arda'ya Medipol Başakşehir'e olumlu baktığı ve ligi 2 içerisinde bitirirse gelirim dediği öğrenildi.

2012'DE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DAMGA VURDU!

Bir dönem Galatasaray formasıyla 2012-2013 sezonunda gösterdiği performansla Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran golcü futbolcu grup aşamalarında ''Devler Ligi'nin en iyilerini seçen UEFA, "En iyi oyuncu" olarak  Burak Yılmaz'ı göstermişti''.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 03:12
  1. Burak Yılmaz
  2. Trabzonspor
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Beşiktaş
  5. Medipol Başakşehir

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