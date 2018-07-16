Burak Yılmaz sahalara veda mı ediyor? Son dakika Burak Yılmaz haberleri

Geçtiğimiz günlerde fıtık ameliyatı olan Trabzonspor oyuncusu Burak Yılmaz Slovenya’daki kampta çalışmaların yaptığı sırada diğer kasında da sorun yaşadı. Burak Yılmaz, kasığındaki sorun nedeniyle ameliyat olacağı bunun için de kamptan ayrılarak İstanbul’a geldiği öğrenildi. Burak Yılmaz sezonun ilk 3 maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kasığından ameliyat olacak olan Burak Yılmaz hakkında şunları söyledi: Burak’ın sol kasığında ağrısı oldu. Bugün doktor kontrolü var. Ardından durumu netlik kazanacak. Kontrole giden her oyuncunun belli riskleri (ameliyatla) var. Biz sonuçta hekim değiliz. En iyis kararı versin diye doktora gönderdik. Dolayısı ile doktorun vereceği karar bizim için önemli. Duruma göre hareket edeceğiz, biz de gelişmeleri merakla bekliyoruz”