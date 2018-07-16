Burak Yılmaz sahalara veda mı ediyor? Son dakika Burak Yılmaz haberleri
Geçtiğimiz günlerde fıtık ameliyatı olan Trabzonspor oyuncusu Burak Yılmaz Slovenya’daki kampta çalışmaların yaptığı sırada diğer kasında da sorun yaşadı. Peki Burak Yılmaz'ın hastalığı ne? Burak Yılmaz sahalara ne kadar veda edecek? Son dakikaka Burak Yılmaz haberleri...16 Temmuz 2018 Pazartesi 12:19
Geçtiğimiz günlerde fıtık ameliyatı olan Trabzonspor oyuncusu Burak Yılmaz Slovenya’daki kampta çalışmaların yaptığı sırada diğer kasında da sorun yaşadı. Burak Yılmaz, kasığındaki sorun nedeniyle ameliyat olacağı bunun için de kamptan ayrılarak İstanbul’a geldiği öğrenildi. Burak Yılmaz sezonun ilk 3 maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kasığından ameliyat olacak olan Burak Yılmaz hakkında şunları söyledi: Burak’ın sol kasığında ağrısı oldu. Bugün doktor kontrolü var. Ardından durumu netlik kazanacak. Kontrole giden her oyuncunun belli riskleri (ameliyatla) var. Biz sonuçta hekim değiliz. En iyis kararı versin diye doktora gönderdik. Dolayısı ile doktorun vereceği karar bizim için önemli. Duruma göre hareket edeceğiz, biz de gelişmeleri merakla bekliyoruz”
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