Burak Aykan kimdir nerelidir? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Müdür Yardımcısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Denizcilik Genel Müdür Yardımcılığına Burak Aykan atandı. Peki Burak Aykan kimdir? Burak Aykan hangi görevlerde bulundu?
Kritik atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı imzaladı. Erdoğan’ın onayladığı atamalara göre, Denizcilik Genel Müdür Yardımcısı Burak Aykan oldu.
Burak Aykan Kimdir?
Burak Aykan Trabzon Yomralı doğumlu.
Burak Aykan kariyeri
Denizcilik Örgütü (IMO) Türkiye Daimi Uzman Temsilciliği
Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü Deniz Çevresi ve Turizm Daire Başkanlığı Uzmanlığı
Denizcilik Genel Müdür Yardımcılığı
Eğitimi
Anadolu Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Yönetim Mühendisliği
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı atamaları
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğüne, 1. Bölge Müdürü Murat Baştor, Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığına Mükremin Kara, Haberleşme Genel Müdür Yardımcılığına Esma Dilek ve 1. Bölge Müdürlüğüne Serdar Yücel atandı.