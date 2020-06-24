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Biyografi

Burak Aykan kimdir nerelidir? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Müdür Yardımcısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Denizcilik Genel Müdür Yardımcılığına Burak Aykan atandı. Peki Burak Aykan kimdir? Burak Aykan hangi görevlerde bulundu?

Yeniakit Publisher
2020-06-24 08:18:00 - 2020-06-24 08:19:06
Burak Aykan kimdir nerelidir? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Müdür Yardımcısı

Kritik atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı imzaladı. Erdoğan’ın onayladığı atamalara göre, Denizcilik Genel Müdür Yardımcısı Burak Aykan oldu.

Burak Aykan Kimdir? 

Burak Aykan Trabzon Yomralı doğumlu.

Burak Aykan kariyeri

Denizcilik Örgütü (IMO) Türkiye Daimi Uzman Temsilciliği

Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğü Deniz Çevresi ve Turizm Daire Başkanlığı Uzmanlığı

Denizcilik Genel Müdür Yardımcılığı

Eğitimi

Anadolu Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Yönetim Mühendisliği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı atamaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğüne, 1. Bölge Müdürü Murat Baştor, Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığına Mükremin Kara, Haberleşme Genel Müdür Yardımcılığına Esma Dilek ve 1. Bölge Müdürlüğüne Serdar Yücel atandı.

 

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