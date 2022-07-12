Bunun adına öğrencilik değil ahlaksızlık denir! İmkanlarından yararlandığı devletini Birgün'e böyle karaladı

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Devletin, vakıfların burslarını alıp, üzerine de mezun olduktan 2 sene sonra ödenmeye başlanması koşulu ile kredi çekerek, paraları kafelerde, restorantlarda yiyen bazı öğrenciler, sol medya kuruluşlarının algı oyununa alet olup, "ücretsiz öğrenim" çığırtkanlığı yapıyor.

Birgün gazetesinde, Berkay Sağol imzalı haberde, Ege Üniversitesi’nde öğrenim gören Zilan Akay adlı öğrencinin açıklamasına yer verildi.

Ahlaksızca devletinin sağladığı imkanları hedef aldı!

Zilan Akay kullandığı ifadelerle, tüm imkanlarından yararlandığı devletini ahlaksızca hedef aldı.

Akay, şunları söyledi:

İş bulduğumuz koşulda dahi ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizden ve sürekli artış gösteren enflasyondan ziyadesiyle etkileneceğimizi de biliyoruz. Görüyoruz mevcut iktidar patronların borcunu silmek için tüm imkânlarını kullanıyor. Kendi şatafatlı hayatından asla ödün vermiyor. Ancak milyonlarca öğrenciyi karşısına almaktan hiç korkmuyor. Bu maddi yükü milyonlarca öğrenciye yüklemekten hiç çekinmiyor. Parasız eğitim hepimizin hakkı, bunun için mücadele edeceğiz.