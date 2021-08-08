Bülent Turan: Mahkemenin kayyum atamasını karıştıran bir trol
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'a sosyal medyadan THK konusunda "Kayyumu kim atıyor?" şeklinde bir soru yönelterek THK'ya kayyumun bakanlık tarafından atandığını sanan bir trole, Turan'dan cevap geldi.
yeniakit Ankara
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, kendisine Türk Hava Kurumu (THK) konusunda soru yönelten vatandaşa sosyal medya hesabından cevap verdi.
Bir vatandaşın sosyal medyada Bülent Turan'ı etiketleyerek, "Kayyumu kim atıyor? THK'nın taşınmazlarını kim satıyor? Acil bilgi" şeklindeki sorusuna Turan, "Kurum yönetimi 'battık, bizi kurtarın, yönetemiyoruz' diye mahkemeye başvuruyor. Mahkeme inceleme sonucu gerek duyarsa kayyım atıyor. Belediye’ye terör gerekçesiyle bakanlığın kayyım ataması ile mahkemenin kayyım atamasını karıştıran sayısız trolden biri! Ne ilginç bir mecra burası!" diyerek cevap verdi.