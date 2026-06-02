Bu uygulamayı taraftarlar çok sevecek! A Milli Takımda Gemini sürprizi

Türkiye’nin Dünya Kupası heyecanına Google da ortak oluyor. Google Gemini, Türkiye Milli Futbol Takımları’nın resmi sponsoru olduğunu duyurdu. Bir yıllık anlaşma kapsamında yapay zeka destekli taraftar deneyimi sunulacak.

Anlaşma kapsamında taraftarlar, Gemini'nin üretken yapay zeka yeteneklerinden yararlanarak milli takım oyuncularıyla birlikteymiş gibi özel görseller oluşturabilecek. Kullanıcılar ayrıca takımları için özgün marşlar, tezahüratlar ve sloganlar hazırlayabilecek.

Google'a göre Gemini, yalnızca içerik üretiminde değil, futbol deneyimini zenginleştiren farklı alanlarda da kullanılabilecek. Taraftarlar karmaşık futbol kuralları hakkında bilgi alabilecek, maç istatistiklerini analiz edebilecek ve takım performansları üzerine yapay zeka destekli sohbetler gerçekleştirebilecek.

Google'ın Dünya Kupası boyunca Gemini ve YouTube tarafında çeşitli içerikler hazırlaması bekleniyor. Şirket, yapay zeka destekli taraftar deneyimlerini turnuva süresince farklı kampanyalarla genişletmeyi hedefliyor. YouTube, Dünya Kupası'nın yayın haklarını satın aldı. Tüm maçların ilk 10 dakikası YouTube üzerinden ücretsiz olarak yayınlanacak. Ayrıca bazı maçların 90 dakikalık tekrarları YouTube'a yüklenecek.

Türkiye'nin Dünya Kupası maçları ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alan Türkiye, grup aşamasındaki ilk maçına Avustralya karşısında çıkacak. Türkiye, grubunu ilk iki sırada tamamlaması veya en iyi üçüncüler arasına girmesi halinde gruptan çıkacak. Türkiye'nin fikstürü şu şekilde:

14 Haziran 2026 saat 07:00: Türkiye - Avustralya

20 Haziran 2026 saat 06:00: Türkiye - Paraguay

26 Haziran 2026 saat 05:00: Türkiye - ABD

Dünya Kupası açılış maçı ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçı, 11 Haziran 2026 Perşembe günü saat 22:00'de oynanacak. Turnuvanın ilk karşılaşmasında ev sahibi Meksika ile Güney Afrika karşı karşıya gelecek.

