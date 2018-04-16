Bu takıma iki yıldır gol atamıyorlar!

Kurulduğu yıl il şampiyonluğuna ulaşan, iki senedir de bölge birinciliğine ulaşan Taşoluk Fatih Ortaokulu Yıldız Kızlar Futbol Takımı, Aydın’da düzenlenecek Türkiye finalinde şampiyon olmayı hedefliyor.

Fatih Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Fikir Tan, kurdukları yıldız kızlar futbol takımıyla 4 yıldır üst üste Afyonkarahisar şampiyonu, 2 yıldır da Ege Bölgesi birincisi olduklarını söyledi.



KIZLARIN FUTBOLA İLGİSİ



Bu yıl Aydın’da düzenlenecek turnuvada Türkiye şampiyonluğunu hedeflediklerini dile getiren Tan, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 10 yıldır Taşoluk'ta öğretmenlik yapıyorum. İlk geldiğimde kasabadaki kızların futbola ilgisini gördüm. Beden eğitimi derslerinde sürekli futbol oynuyorlardı. Bu durum çok ilgimi çekti. Bir futbol takımı kurmaya karar verdim. İlk başta velilerimizden karşı çıkanlar, 'kız çocuğu futbol mu oynar hocam, kızımın ne işi var oralarda' diyenler oldu. Belediye başkanımızın da desteğiyle ailelerinden izin olarak 5 yıl önce kız öğrencilerimizle futbol takımımız kurduk. İlk yıl bu takımla Afyonkarahisar şampiyonu olduk."



''KIZ FUTBOL TAKIMINA BAKIŞ AÇISI DEĞİŞTİ''



İlk şampiyonluğu Taşoluk'a getirince beldede güzel bir hava yakalandığını aktaran Tan, velilerin de kız çocuklarının futbol oynamalarına sıcak bakmaya başladıklarını vurguladı.

Tan, daha sonra katıldıkları bölge grup müsabakalarında birinciliği elde ettiklerine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Elde edilen başarıların artmasıyla kız futbol takımına bakış açısı değişti. Kızlarını futbol takımına vermeyen aileler, çocuklarını kendileri getirdiler. ‘Hocam kızımızı da takıma al' dediler. Bu destekle Afyonkarahisar’da 4 kez şampiyonluk yaşadık. Başarının tesadüf olmadığını gösterdik. Bu yıl yine bölge şampiyonluğuna ulaştık. Ailelerin, belediyemizin, öğretmenlerimiz desteği ve kızlarımızın gayretiyle başarılı olduk. Hedeflerimize ulaşmak için antrenmanlarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz."

Taşoluk Belediye Başkanı Murat Öner de beldedeki tüm öğrencilerin kız ve erkek ayrımı yapmadan en az bir spor dalıyla uğraşmalarını arzuladıklarını vurguladı.



İKİ YILDIR KALSEİNDE GOL GÖRMEDİ



Takımın kaptanı ve kalecisi Gamze Koçaslan ise 4 yıldır takımda yer aldığını ve futbol oynamaktan büyük keyif aldığını anlattı.

"Hayatımın en mutlu anlarını futbolda yaşadım" diyen Gamze, "İleride futbol anılarımı hep hatırlayacağım. Şu anda yıldız kızlar kategorisinde mücadele ediyoruz. Şansım olursa milli takımda da forma giymeyi çok isterim. Kaleciyim ve iki yıldır turnuvalarda hiç gol yemedim. Açıkçası takımımızın defansı, orta sahası ve kanatları sağlam olduğu için top da gelmiyor bana." ifadelerini kullandı.



Yağmur Sultan Köle de 3 yıldır takımda olduğunu belirterek, "Afyonkarahisar ve bölge şampiyonlukları yaşadık. Okulumuzun erkek futbol takımı da var. Ancak onlar bizim kadar başarılı değiller. Bizim onlara göre daha iyi ve güzel futbol oynadığımızı düşünüyorum. Kupalarımız ve derecelerimiz de bunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.