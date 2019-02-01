0553 313 94 23

Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 1,12 artış kaydetti -Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1 değer kazanırken, dolar/TL yüzde 1,31, avro/TL de yüzde 0,37 değer kaybetti

01 Şubat 2019 Cuma 18:22
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, döviz kaybettirdi

İSTANBUL (AA) - Haftalık bazda Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,12 ve altın yüzde 1 değer kazanırken, dolar yüzde 1,31 ve avro yüzde 0,37 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 105.930,20, en düşük 101.077,10 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,12 artışla 102.937,14 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1 artışla 221,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,96 değer kazancıyla 1.477,00 lira oldu. Geçen hafta 357,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 361,00 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,31 azalarak 5,2130 liraya, avro da yüzde 0,37 değer kaybederek 5,9860 liraya düştü.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,53, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,35 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,06 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 18:22
  1. altın
  2. Borsa
  3. döviz
  4. Haftalık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyanet İşleri Başkanlığı 9 bin 500 personel alacak
    1. Diyanet İşleri Başkanlığı 9 bin 500..
    2. "Türkiye- Yunanistan ticaret hacmini 8..
    3. 2019 Asya Kupası finalinde Katar,..
    4. Japonya'yı mağlup eden Katar, BAE'de..
    5. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    6. Kocaeli'de işçi servisi ile hafif..
    7. Kocaeli'de otomobil dereye devrildi: 3..
    8. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    9. Borsada en çok değer kazanan hisseler
    10. Borsada endekslerin değişimi
    11. FETÖ'nün "gaybubet" evini taşırken..
    12. Borsada işlem hacmi sıralaması
    13. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    14. Cuma namazında imam hutbedeyken camiyi..
    15. Filipinler'deki kilise saldırısı
    16. Rus heyeti, Ankara'da Suriye..
    17. Borsada günlük işlemler (2)
    18. Borsada günlük işlemler (1)
    19. Yerel seçim öncesi HDP'den 'ittifak'..
    20. Bolu'daki FETÖ/PDY davalarında karar
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti
    ABD'li isimden alçak sözler! Erdoğan'ı ölümle tehdit etti
    Japonya'dan tepki çeken karar! Türkiye'yi dahil etmediler
    Japonya'dan tepki çeken karar! Türkiye'yi dahil etmediler
    İyice zıvanadan çıktı! Erdoğan'a küstah tehdit!
    İyice zıvanadan çıktı! Erdoğan'a küstah tehdit!
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"
    Özhaseki'den Melih Gökçek açıklaması! "Ne söylesem üzerine alınıyor"

    Günün Karikatürü

    01 Şubat 2019
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!
    Türkiye'yi sarsan olaylarda 'Karabulut' şüphesi!
    O ilimize büyük müjde! Su aranıyordu petrol bulundu
    O ilimize büyük müjde! Su aranıyordu petrol bulundu