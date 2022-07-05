Bu haber birilerini fena halde kudurtacak!

Havayolu şirketleri koronavirüs sonrasında faaliyetlerini artırırken THY, Avrupa'nın zirvesine tırmandı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL), 27 Haziran-3 Temmuz'u kapsayan bu yılın 26. haftasına ilişkin verileri açıkladı.

Açıklanan verilere göre Türk Hava Yolları (THY), Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) verilerine göre de İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

Buna göre, söz konusu dönemde Avrupa genelinde 214 bin 216 hava trafiği icra edildi. Bu trafik, koronavirüs salgını öncesi 2019'un aynı dönemindekinin yüzde 86,3'üne karşılık geliyor.

THY, bayrak taşıyıcı şirketler arasında en çok sefer yapan hava yolu şirketi

Günlük 1.510 sefer sayısıyla Avrupa'da en çok uçuş yapan üçüncü hava yolu şirketi olan THY, bayrak taşıyıcı şirketler arasında en çok sefer yapan hava yolu şirketi özelliğini korudu.

Belirtilen tarihlerde günlük 2 bin 982 uçuş ile Ryanair ilk, Easyjet 1.571 seferle ikinci sırada yer aldı. Alman hava yolları Lufthansa ise 1.153 sefer ile THY'nin ardından dördüncü oldu.

Bilal Ekşi, verileri paylaştı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'daki hesabından EUROCONTROL verilerini paylaşarak, "Ülkemiz ve hava yolumuz ile gurur duyuyoruz. Avrupa'da bayrak taşıyıcı hava yolları arasında günlük sefer sayısında birinciyiz. Takip eden hava yolundan günde 350 sefer daha fazla yapıyoruz. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı mayıs ayı yolcu sayısında Avrupa birincisi

İstanbul Havalimanı ise mayıs ayında 5 milyon 661 bin 151 yolcu ile Avrupa'daki havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İGA'yı 5 milyon 341 bin 644 yolcu ile Londra Heathrow, 5 milyon 227 bin 412 yolcu ile Paris Charles De Gaulle havalimanları takip etti.



