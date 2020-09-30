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Ekonomi BTSO, Bursa’nın en büyük 250 firmasını açıkladı! OYAK Renault 24,6 milyar liralık değerle ilk sırada yer aldı
Ekonomi

BTSO, Bursa’nın en büyük 250 firmasını açıkladı! OYAK Renault 24,6 milyar liralık değerle ilk sırada yer aldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) kent ekonomisine ışık tutan en önemli saha çalışması olan “Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması 2019” sonuçları açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 10:31:00 -
BTSO, Bursa’nın en büyük 250 firmasını açıkladı! OYAK Renault 24,6 milyar liralık değerle ilk sırada yer aldı

Türkiye ekonomisinin lokomotif kentlerinden Bursa’da net satışlarına göre listenin zirvesinde bir önceki yıl olduğu gibi 2019’da da 24,6 milyar liralık değerle OYAK Renault yer aldı. Listede ilk üç şirketi Borçelik, Limak, Sütaş, Bursa Eczacılar Kooperatifi, Pro-Yem, Özdilek AVM ve Beyçelik Gestamp takip etti. Sıralamada yer alan firmalardan 67’si otomotiv yan sanayisi, 50’si tekstil, 26’sı gıda, tarım ve hayvancılık, 22’si perakende ticareti, 16’sı makine ve teçhizat, 14’ü metal, 8’i hazır giyim, diğerleri de çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, geleneksel hale gelen araştırmanın Bursa ekonomisinin profilini ortaya çıkardığını söyledi. Burkay, “Bursa, 187 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatla dünya ticaretinde söz sahibi şehirler arasındaki konumunu her geçen yıl daha da sağlamlaştırıyor” ifadesini kullandı.

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