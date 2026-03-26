BSH'den 2025'te 15 milyar avro ciro

Şirketten yapılan açıklamaya göre, BSH Ev Aletleri Grubu, 2025 yılı sonuçlarını Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen basın toplantısında paylaştı.

Geçen yıl 2024'e kıyasla Kuzey Amerika, Avrupa ve Gelişen Pazarlar bölgelerinde satış artışı kaydeden BSH, 2025 mali yılında 15 milyar avro ciro elde etti.

Güney Doğu Asya, Orta Asya, Ukrayna, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika'yı kapsayan, Türkiye merkezli Gelişen Pazarlar Bölgesi'nde yüzde 2,3'lük bir satış büyümesi elde edildi.

Yerel para birimi bazında ise büyüme yüzde 24 olarak gerçekleşirken, Mısır'ın başkenti Kahire'de hayata geçirilen yeni bölgesel üretim tesisi de bu büyümeyi destekleyen önemli adımlardan biri oldu. Hindistan, büyüklüğünü ve stratejik önemini daha iyi yansıtmak amacıyla 2026'dan itibaren bağımsız bir bölge olarak yapılandırılacak.

AR-GE'ye 847 milyon, dijitalleşmeye 463 milyon Euro yatırım

BSH, 2025'te hedefli inovasyonlarla tüketicilerin günlük yaşamını kolaylaştıran ve somut fayda sağlayan çözümler geliştirmeye devam etti. Araştırma ve geliştirmeye yapılan yatırımlar, tüketici odaklılığı güçlendirdi ve ürünlerin pazara daha hızlı sunulmasını sağladı.

Geçen yıl mali yılında araştırma ve geliştirme harcamaları 847 milyon avroya ulaştı. Bu rakam toplam cironun yüzde 5,6'sına karşılık geliyor.

BSH ayrıca dijitalleşme, yapay zeka, bilgi teknolojileri altyapısı güvenliği, müşteri hizmetleri, pazar varlığı ve satış alanlarında yatırımlarını sürdürdü. Bu kapsamda cironun yüzde 3,1'ine denk gelen 463 milyon avroluk yatırım gerçekleştirildi.

Geçen yıl piyasaya sunulan yeni ürünler ve yapay zeka destekli teknolojiler, BSH'nin inovasyon stratejisinin önemli bir parçası oldu. Bu kapsamda mutfağa entegre edilen dünyanın ilk ankastre süpürge ve paspas robotu ile tam buharlı pişirme fonksiyonuna sahip dünyanın ilk buhar çekmecesi öne çıkan yenilikler arasında yer aldı.

Tüketici ürünleri kategorisinde özellikle yer temizleme cihazları, mutfak robotları ve tam otomatik kahve makineleri ön plana çıktı. BSH ayrıca Bosch Air Fryer'lar ve Bosch Spotless süpürge ve paspas robotları ile yeni ürün segmentlerine giriş yaptı.

Bağlantılı ve yapay zeka destekli çözümler de BSH'nin öncelikleri arasında yer alıyor. Bu teknolojiler sayesinde ev aletleri, yalnızca birer cihaz olmaktan çıkarak kullanıcıların günlük hayatında akıllı yardımcılar haline geliyor.

2026 yılına ilişkin beklentiler

Açıklamada görüşlerine yer verilen BSH Üst yöneticisi (CEO) Matthias Metz, 2025'in, BSH için önemli kararların alındığı bir yıl olduğunu belirtti.

Pazarda kendilerini güçlü bir şekilde ortaya koyduklarını vurgulayan Metz, rekabet güçlerini artıracak ve geleceğe hazır yapılarını pekiştirecek önemli adımlar attıklarını kaydetti.

Geçen yıl elde edilen sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Metz, zor bir yılı başarıyla geride bıraktıklarını aktararak, pek çok zorlukla karşılaştıkları bir dönemde, geleceğe yönelik yol haritalarının doğru olduğunu bir kez daha gördüklerine dikkati çekti.

Metz, gelecek döneme ilişkin beklentilere değinerek "2026'da pazarlarda belirgin bir toparlanma öngörmüyoruz. Ancak zorlu koşullarda dahi kendimizi kanıtlayacak sağlam temellere sahibiz. Yaklaşımımız net: dayanıklılığımızı güçlendirmek ve geleceğe yatırım yapmak. 2025'te bunu hayata geçirdik, 2026'da da aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz, net kararlarla ve yol haritamızı istikrarlı biçimde uygulayarak pazarları şekillendirmek." değerlendirmesinde bulundu.

BSH Finanstan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi (CFO) Thorsten Lücke de pazardaki lider yeniliklerin, araştırma ve geliştirmeye yapılan yatırımlar sayesinde ortaya çıktığını ve BSH'nin büyümesini destekleyen itici güçlerden biri olmaya devam ettiğini anlattı.

Geçen yıl 30. yılını kutlayan BSH Türkiye'nin CEO'su Alper Şengül ise 2025'in kendileri için özel bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Ülkemizde 30. yılımızı doldururken 100 milyonuncu ürünümüze de imza atmanın gururunu yaşadık. Bu önemli kilometre taşı, sürdürülebilir büyüme, ortak başarı ve büyük bir adanmışlıkla geçen 30 yılın güçlü bir izdüşümü oldu." ifadelerini kullandı.

Şengül, 1995-2024 yılları arasında BSH Türkiye'nin 45 milyar dolar GSYH katkısı, 60 bin kişilik istihdam etkisi ve şirketin sürdürülebilir değer yaratma taahhüdünü pekiştiren karbon-nötr üretim uygulamaları ile öne çıktığını aktardı.