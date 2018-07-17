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Brezilyalı yıldız futbolcunun annesi kaçırıldı

Shakhtar Donetsk forması giyen Brezilyalı dünyaca ünlü yıldız futbolcu Taison'un annesi evlerinin önünden silahlı kişiler tarafından kaçırıldı.

17 Temmuz 2018 Salı 14:59
Brezilyalı yıldız futbolcunun annesi kaçırıldı

Brezilya polisi, yıldız futbolcu Taison'un annesinin dün evinin önünden kaçırıldığını açıkladı. Rio Grande du Sul'un Pelotas bölgesinde Pazartesi sabahı gerçekleşen olayda Taison'un annesi Rosangela Freda, evinin önünden zorla bir araca bindirilerek alıkonuldu.

Yaşanan olayın saniye saniye kamera kayıtları da ortaya çıktı… Elinde çiçekle evin kapısına kadar gelen bir adam Rosangela Freda'yı dışarıya çıkarıp oyalamaya başlıyor. Bu sırada evin önüne hızlıca yanaşan siyah bir arabanın içinden yüzü maskeli silahlı adamlar iniyor.

4 SALDIRGAN YAKALANARAK TUTUKLANDI

Tehlikeyi farkederek evin içine kaçmaya çalışan kadın başarılı olamıyor ve yakalanıp zorla arabaya bindiriliyor. Daha sonra görüntülerde Freda'nın yakınlarının çığlıklar atarak yardım istediği görülüyor. Olayla ilgili başlatılan geniş kapsamlı operasyon sonrası polis Rosangela Freda'yı şüpheli bir kamyonetin arkasında sağlıklı bir şekilde buldu. Olayı gerçekleştiren 4 saldırganın da yakalanarak tutuklandığı belirtildi.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 14:59
  1. Shakhtar Donetsk
  2. Taison

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