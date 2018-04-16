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Böyle savundu! "Arda'yı zor durumda bıraktı"

Rıdvan Dilmen, Medipol Başakşehir'de forma giyen milli futbolcu Arda Turan'la ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

16 Nisan 2018 Pazartesi 16:12
Böyle savundu! "Arda'yı zor durumda bıraktı"

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında Galatasaray taraftarlarının protesto ettiği Arda Turan hakkında konuştu.

İşte Rıdvan Dilmen'in Arda Turan hakkında söylediği sözler;

''ŞU GÖRÜNTÜYÜ HATIRLAYIN...''

Galatasaray'dan Ribery gitmişti bedavaya. Şu görüntüyü lütfen hatırlayalım; Top toplayıcı olarak Galatasaray stadında bekleyen Arda... Galatasaray formasıyla şampiyonluk yaşamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Dursun Özbek'in açıklamalarının Arda'yı zor durumda bıraktığını düşünüyorum.

''ARDA İLE İMZADAN BİR GÜN ÖNCE KAHVE İÇTİK...''

Başakşehir ile imzalamadan bir gün önce Arda ile kahve içtik. Telefon beklermişcesineydi Arda. Asla dillendirmedi gitmek istediğini ama Galatasaray'ı bekliyordu. Ben de kendisine Türkiye'ye dönersen Galatasaray'a git diyordum. O da aynısını düşünüyordu. Başakşehir çok iyi bir teklifle geldi. Ne yapacaktı? Barcelona'da yatacak mıydı?

''DURSUN BEY BİR GÜN ARADIN MI?''

Tuhaf bir şekilde bu kardeşimizle bir algı oluşturuldu. Buna rağmen terbiyesini hiç bozmadı. Dursun Bey ve yönetimi, Arda'yı bir gün arayıp da cevap aldınız mı? Kendisinden olumsuz bir cevap duydunuz mu?

''G.SARAY TARAFTARI, ARDA İLE SARILACAKTIR''

İsteseler de, istemeseler de, insanların torunları Emre Belözoğlu ve Arda ile övünecekler, gurur duyacaklar. Ben bir gün Galatasaray taraftarlarının Arda'ya sarılacağını düşünüyorum.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 16:12
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