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Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi
Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-10-01 18:59:19 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 5.155 0,48
BIST ANKARA 2.149 -1,36
BIST ANTALYA 1.446 -1,66
BIST BALIKESİR 1.475 0,96
BIST BURSA 3.078 0,34
BIST DENIZLI 2.900 -4,83
BIST ISTANBUL 1.228 -0,69
BIST IZMIR 2.645 0,41
BIST KAYSERI 6.206 -2,68
BIST KOCAELI 2.458 -0,71
BIST KONYA 2.005 -0,71
BIST TEKIRDAĞ 7.247 -2,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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