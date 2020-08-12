Borsada şehir endekslerinin değişimi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|4.157
|0,90
|BIST ANKARA
|2.076
|-0,81
|BIST ANTALYA
|1.325
|-3,09
|BIST BALIKESİR
|1.208
|-0,86
|BIST BURSA
|2.534
|-1,83
|BIST DENIZLI
|2.304
|-1,33
|BIST ISTANBUL
|1.169
|0,69
|BIST IZMIR
|2.361
|-0,03
|BIST KAYSERI
|5.165
|-0,46
|BIST KOCAELI
|2.349
|0,11
|BIST KONYA
|1.517
|6,29
|BIST TEKIRDAĞ
|7.586
|-2,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)