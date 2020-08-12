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Ekonomi

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Yeniakit Publisher
2020-08-12 18:43:33 -
Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 4.157 0,90
BIST ANKARA 2.076 -0,81
BIST ANTALYA 1.325 -3,09
BIST BALIKESİR 1.208 -0,86
BIST BURSA 2.534 -1,83
BIST DENIZLI 2.304 -1,33
BIST ISTANBUL 1.169 0,69
BIST IZMIR 2.361 -0,03
BIST KAYSERI 5.165 -0,46
BIST KOCAELI 2.349 0,11
BIST KONYA 1.517 6,29
BIST TEKIRDAĞ 7.586 -2,21

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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