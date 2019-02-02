Borsada rayici olmayan yabancı para kurları belirlendi

Bakanlığın konuya ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bunlarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde, 2018 sonu itibarıyla belirlenen kurlar uygulanacak.

Öte yandan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Genel Tebliği kapsamında, değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda Merkez Bankası tarafından ilan edilen kurlar esas alınacak.

Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacak.

Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31 Aralık 2018 itibarıyla yapacakları değerleme sırasında bu tebliğle belirlenen kurlar yerine, Merkez Bankasınca tespit edilen alış kurlarını esas almaları gerekecek.

Söz konusu kurlar şöyle: