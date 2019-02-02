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Borsada rayici olmayan yabancı para kurları belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, borsada rayici olmayan yabancı paraların, Vergi Usul Kanunu gereğince, 2018 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar belirlendi.

02 Şubat 2019 Cumartesi 09:26
Borsada rayici olmayan yabancı para kurları belirlendi

Bakanlığın konuya ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bunlarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde, 2018 sonu itibarıyla belirlenen kurlar uygulanacak.

Öte yandan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Genel Tebliği kapsamında, değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda Merkez Bankası tarafından ilan edilen kurlar esas alınacak.

Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacak.

Vergi uygulamaları açısından bankaların, 31 Aralık 2018 itibarıyla yapacakları değerleme sırasında bu tebliğle belirlenen kurlar yerine, Merkez Bankasınca tespit edilen alış kurlarını esas almaları gerekecek.

Söz konusu kurlar şöyle:

DÖVİZLERKUR (TL)
  
1 ABD doları5,2609
1 Arjantin pesosu0,13746
1 Arnavutluk leki0,04894
1 Avustralya doları3,7026
1 Azerbaycan yeni manatı3,1039
1 BAE dirhemi1,4336
1 Bahama doları5,2657
1 Bahreyn dinarı13,9699
1 Bangladeş takası0,06288
1 Barbados doları2,6307
1 Belarus rublesi (Yeni Belaus rublesi, Belarus rublesinden 4 sıfır atılarak hesaplanıyor)2,4384
1 Bolivya boliviyanosu0,76203
1 Bosna Hersek markı3,0549
1 Botsvana pulası0,49181
1 Brezilya reali1,3655
1 Bulgar levası3,0649
1 Burundi frangı0,00294
1 Cezayir dinarı0,04448
1 Çek korunası0,23428
1 Çin yuanı0,76203
1 Danimarka kronu0,80604
1 Dominik pesosu0,10425
1 Endonezya rupisi0,00036
1 Etiyopya birri0,18786
1 Fas dirhemi0,55227
1 Filipin pesosu0,10003
1 Gana yeni sedisi1,07903
1 Guatemala quetzali0,68076
1 Guyana doları0,02518
1 Güney Afrika randı0,36668
1 Güney Kore wonu0,00471
1 Güney Sudan lirası0,03428
1 Gürcistan larisi1,9796
1 Haiti gourdesi0,06811
1 Hırvatistan kunası0,81474
1 Hindistan rupisi0,07527
1 Honduras lempirası0,21585
1 Hong Kong doları0,67230
1 Irak dinarı0,00441
1 İngiliz sterlini6,6528
100 İran riyali0,01246
1 İsveç kronu0,58442
1 İsviçre frangı5,3352
1 İzlanda kronu0,04533
100 Japon yeni4,7547
1 Kanada doları3,8611
1 Katar riyali1,4368
1 Kazakistan tengesi0,01382
1 Kolombiya pesosu0,00161
1 Kosta Rika kolonu0,00875
1 Kuveyt dinarı17,2270
1 Laos kipi0,00062
1 Lesotho lotisi0,36672
1 Liberya doları0,03309
1 Libya dinarı3,7771
1 Lübnan lirası0,00349
1 Macar forinti0,01877
1 Makedonya dinarı0,09819
1 Malezya ringgiti1,2681
1 Meksika pesosu0,26811
1 Mısır lirası0,29434
1 Moldova leyi0,30838
1 Nepal rupisi0,04705
1 Nijerya nayrası0,01714
1 Nikaragua kordobası0,16222
1 Norveç kronu0,60072
1 Özbekistan somu0,00063
1 Pakistan rupisi0,03739
1 Panama balboası5,2657
1 Paraguay guaranisi0,00088
1 Peru yeni solu1,5581
1 Polonya zlotisi1,4034
1 Rumen leyi1,2866
1 Rus rublesi0,07534
1 Sırbistan dinarı0,05110
1 Singapur doları3,8543
1 Somali şilini0,00910
1 Srilanka rupisi0,02877
1 Sudan lirası0,11060
1 Suriye lirası0,01022
1 Suudi Arabistan riyali1,4024
1 Şili pesosu0,00757
1 Tayland bahtı0,16172
1 Tayvan doları0,17164
1 Tunus dinarı1,7651
1 Türkmenistan manatı1,5066
1 Ukrayna hryvnası0,19003
1 Umman riyali13,677
1 Uruguay pesosu0,16295
1 Ürdün dinarı7,4201
1 Venezuela Bolivarı fuertesi0,00002
1 Yemen riyali0,02105
1 Yeni İsrail şekeli1,3972
1 Yeni Zelanda doları3,5364
1 Zambiya kvaçası0,44156
1 euro6,0280
  
EFEKTİFLER 
1 ABD doları5,2573
1 Avustralya doları3,6856
1 Danimarka kronu0,80547
1 İngiliz sterlini6,6482
1 İsveç kronu0,58401
1 İsviçre frangı5,3272
100 Japon yeni4,7371
1 Kanada doları3,8468
1 Kuveyt dinarı16,9686
1 Norveç kronu0,60030
1 Suudi Arabistan riyali1,3919
1 euro6,0238

 

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 09:26
  1. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  2. para kurları
  3. Resmi Gazete
  4. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
  5. YABANCI PARA

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