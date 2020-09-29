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Ekonomi Borsada işlem hacmi sıralaması
Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Yeniakit Publisher
2020-09-29 18:44:46 -
Borsada işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Şişe Cam 4.658.283.999
Garanti Bankası 1.770.636.208
ASELSAN 1.723.857.336
Kardemir (D) 1.098.975.543
Trakya Cam 673.716.517
Odaş Elektrik 656.753.457
Petkim 518.376.444
Soda Sanayii 511.544.449
Türk Hava Yolları 501.621.422
Akbank 422.875.458
Türkiye Sigorta 350.124.584
Vakıflar Bankası 298.035.376
Yapı ve Kredi Bankası 289.727.020
Tüpraş 289.681.093
Çemtaş 277.659.294
Karsan Otomotiv 262.954.177
Turkcell 260.183.087
Ereğli Demir Çelik 253.172.685
Doğan Holding 227.501.893
Halkbank 221.909.980

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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