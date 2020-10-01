Borsada günün ilk yarısı (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|7,16
|4,68
|284,95
|Acıpayam Selüloz
|19,43
|-9,96
|207,70
|Adel Kalemcilik
|20,12
|-2,24
|28,15
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,11
|-3,65
|47,73
|Afyon Çimento
|4,20
|-1,18
|84,35
|Ak Enerji
|2,05
|-0,97
|88,07
|Akbank
|5,15
|0,00
|-36,50
|Akçansa
|13,52
|-0,66
|39,46
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,35
|-2,37
|153,55
|Akfen GMYO
|4,06
|-0,73
|0,25
|Akın Tekstil
|19,77
|-7,53
|43,36
|Akiş GMYO
|3,45
|-0,29
|10,14
|Akmerkez GMYO
|75,60
|-10,00
|237,43
|Aksa
|7,17
|0,56
|2,38
|Aksa Enerji
|6,20
|-0,96
|63,16
|Aksigorta
|7,72
|-0,39
|42,49
|Aksu Enerji
|11,31
|-1,22
|-23,94
|Alarko Carrıer
|125,80
|-9,95
|110,63
|Alarko GMYO
|17,11
|-1,44
|16,41
|Alarko Holding
|5,97
|-0,67
|0,34
|Albaraka Türk
|1,51
|-0,66
|-1,31
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,28
|0,37
|126,58
|Alkim Kağıt
|13,67
|-1,30
|152,22
|Alkim Kimya
|13,81
|-0,07
|122,67
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|2,01
|-0,50
|390,24
|Altınyunus Çeşme
|69,00
|-7,38
|590,69
|Anadolu Efes
|20,72
|0,19
|-2,62
|Anadolu Grubu Holding
|19,29
|2,01
|9,66
|Anadolu Hayat Emek.
|7,68
|0,39
|26,21
|Anadolu Isuzu
|14,84
|-2,11
|21,94
|Anadolu Sigorta
|6,87
|-1,15
|65,40
|Anel Elektrik
|5,60
|-0,53
|74,71
|Arçelik
|24,12
|-2,74
|15,74
|ARD Bilişim Teknolojileri
|31,82
|3,65
|Arena Bilgisayar
|35,46
|-1,23
|386,75
|Armada Bilgisayar
|58,00
|-5,00
|253,87
|Arsan Tekstil
|6,31
|-1,87
|76,26
|Artı Yatırım Holding
|12,29
|9,93
|1417,28
|Aselsan
|19,44
|0,62
|86,22
|Ata GMYO
|3,65
|-2,67
|-19,43
|Atakule GMYO
|2,33
|-1,69
|21,35
|Atlantis Yatırım Holding
|4,01
|9,86
|301,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,44
|-1,37
|48,98
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,18
|1,29
|5,78
|Avrasya GMYO
|2,28
|0,44
|50,99
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,77
|-0,36
|52,20
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.439,90
|0,01
|11,98
|Avrupa Yatırım Holding
|3,11
|-4,31
|101,95
|Ayen Enerji
|6,21
|-5,48
|78,96
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|8,90
|-0,45
|306,39
|Aygaz
|11,30
|-0,09
|-6,96
|Bagfaş
|16,80
|-0,71
|-0,12
|Bak Ambalaj
|13,81
|-3,70
|89,58
|Balatacılar Balatacılık
|9,29
|0,54
|649,19
|Bantaş Ambalaj
|3,95
|-1,74
|56,75
|Banvit
|24,68
|-2,06
|32,90
|Baştaş Başkent Çimento
|6,66
|3,26
|157,14
|Batı Çimento
|3,99
|2,57
|20,54
|Batısöke Çimento
|1,83
|0,55
|39,69
|Bayrak Taban Sanayi
|7,12
|-0,84
|Bera Holding
|9,89
|-3,04
|156,88
|Berkosan Yalıtım
|5,72
|-2,89
|108,76
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,45
|-0,29
|40,82
|Beyaz Filo
|7,15
|-8,57
|128,45
|Bilici Yatırım
|5,41
|-1,28
|88,73
|Bim Mağazalar
|70,00
|0,57
|51,49
|Birko Mensucat
|0,94
|-3,09
|203,23
|Birlik Mensucat
|2,43
|-2,41
|113,16
|Bizim Mağazaları
|15,85
|-0,75
|41,90
|Bomonti Elektrik
|9,96
|9,93
|678,13
|Borusan Mannesmann
|15,13
|-1,82
|32,14
|Borusan Yat. Paz.
|160,10
|-9,96
|167,22
|Bosch Fren Sistemleri
|861,00
|-1,76
|199,19
|Bossa
|11,66
|-0,77
|44,67
|Brisa
|12,32
|-1,28
|31,36
|Burçelik
|23,28
|7,38
|300,69
|Burçelik Vana
|60,50
|0,08
|523,07
|Bursa Çimento
|6,62
|2,95
|65,36
|Carrefoursa
|31,54
|-9,99
|569,64
|Casa Emtia Petrol
|33,00
|0,00
|251,44
|Ceo Event Medya
|4,25
|-0,47
|16,05
|Coca Cola İçecek
|45,08
|0,63
|19,07
|Cosmos Yat. Holding
|11,47
|0,00
|462,25
|Credıtwest Faktorıng
|4,77
|-2,05
|65,62
|Çelebi
|74,95
|1,42
|-24,56
|Çelik Halat
|12,06
|-2,11
|85,54
|Çemaş Döküm
|1,69
|-1,74
|34,82
|Çemtaş
|15,26
|2,97
|87,72
|Çimbeton
|118,90
|-4,96
|188,17
|Çimentaş
|32,10
|-5,81
|114,00
|Çimsa
|13,84
|-5,85
|52,42
|Çuhadaroğlu Metal
|5,78
|-1,03
|81,19
|Dagi Giyim
|11,05
|-0,27
|342,00
|Dagi Yatırım Holding
|8,25
|-8,33
|265,04
|Dardanel
|26,80
|9,93
|607,12
|Datagate Bilgisayar
|14,26
|-3,06
|82,59
|Demısaş Döküm
|6,35
|0,16
|82,47
|Denge Holding
|4,69
|5,39
|242,34
|Deniz GMYO
|3,48
|-0,29
|65,39
|Derimod
|8,68
|2,60
|21,57
|Derlüks Deri
|8,23
|-1,56
|103,42
|Desa Deri
|6,44
|-2,28
|41,85
|Despec Bilgisayar
|11,75
|-3,61
|177,12
|Deva Holding
|18,64
|-1,01
|108,79
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|8,89
|-5,43
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,47
|9,78
|216,67
|Ditaş Doğan
|30,90
|-0,19
|224,75
|DO-CO
|319,10
|0,89
|-43,42
|Doğan Burda
|18,99
|-0,05
|212,85
|Doğan Holding
|2,37
|0,00
|32,00
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,47
|-0,40
|49,70
|Doğusan
|3,68
|-2,13
|76,92
|Doğuş GMYO
|9,50
|-3,26
|109,71
|Doğuş Otomotiv
|15,42
|-0,32
|61,97
|Döktaş Dökümcülük
|31,06
|-3,54
|-1,85
|Duran Doğan Basım
|23,76
|0,00
|69,23
|Dyo Boya
|9,27
|6,19
|89,18
|Eczacıbaşı İlaç
|6,90
|-1,43
|89,01
|Eczacıbaşı Yatırım
|20,70
|-0,19
|114,90
|Edip Gayrimenkul
|3,08
|-0,96
|121,58
|Ege Endüstri
|726,10
|-0,29
|29,07
|Ege Gübre
|127,20
|-1,32
|158,03
|Ege Profil
|22,10
|-3,91
|84,63
|Ege Seramik
|6,55
|-1,95
|78,06
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,68
|7,01
|425,00
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,60
|1,27
|310,26
|Egeli&Co Yatırım Holding
|1,09
|3,81
|445,00
|Egeplast
|18,83
|-2,44
|50,64
|Ekiz Kimya
|9,48
|1,39
|1454,10
|Emek Elektrik
|3,46
|-2,54
|117,61
|Eminiş Ambalaj
|43,90
|9,97
|2788,16
|Emlak Konut GMYO
|1,73
|0,00
|19,50
|Enerjisa Enerji
|8,83
|-1,01
|31,09
|Enka İnşaat
|6,93
|-1,56
|24,15
|Erbosan
|27,66
|-7,43
|10,73
|Ereğli Demir Çelik
|9,54
|0,85
|8,30
|Ersu Gıda
|5,21
|-3,87
|151,69
|Escort Teknoloji
|4,72
|-3,48
|239,57
|Etiler Gıda
|3,60
|0,00
|208,32
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,20
|-4,35
|37,18
|Euro Trend Yat. Ort.
|2,46
|-5,75
|106,06
|Euro Yat. Ort.
|2,05
|-4,65
|82,10
|Euro Yatırım Holding
|2,70
|-5,26
|80,00
|Fade Gıda
|6,41
|-2,58
|Fenerbahçe Futbol
|29,40
|0,82
|103,18
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.155,30
|-0,03
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,98
|0,81
|8,97
|F-M İzmit Piston
|122,30
|-2,94
|158,22
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,37
|-2,37
|60,86
|Ford Otosan
|86,90
|-0,69
|31,44
|Formet Çelik Kapı
|3,90
|-3,23
|30,00
|Frigo Pak Gıda
|24,10
|5,06
|244,02
|Galatasaray Sportif
|4,24
|-0,24
|108,87
|Garanti Bankası
|7,12
|0,28
|-36,09
|Garanti Faktoring
|11,09
|-2,63
|186,56
|Garanti Yat. Ort.
|2,43
|-1,62
|127,53
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,92
|-1,33
|183,63
|Gediz Ambalaj
|17,43
|-0,51
|157,84
|Gentaş
|3,01
|-0,99
|45,97
|Gersan Elektrik
|6,92
|-0,72
|116,93
|Global Men. Değ.
|4,60
|-1,71
|144,68
|Global Yat. Holding
|4,78
|1,92
|-1,85
|Good-Year
|5,39
|-0,19
|33,09
|Göltaş Çimento
|24,22
|-1,30
|36,14
|Gözde Girişim
|5,83
|4,29
|13,42
|GSD Denizcilik
|4,58
|-0,65
|78,91
|GSD Holding
|2,11
|-0,47
|41,61
|Gübre Fabrik.
|32,84
|2,24
|263,27
|Güler Yat. Holding
|14,10
|-3,42
|594,58
|Halk GMYO
|2,36
|-1,26
|102,64
|Hatay Tekstil
|12,60
|-0,24
|87,11
|Hedef Girişim
|4,44
|-1,99
|86,06
|Hektaş
|12,44
|-0,32
|55,11
|HUB Girişim
|17,89
|-0,39
|90,55
|Hürriyet Gzt.
|2,25
|1,35
|97,37
|ICBC Turkey Bank
|7,04
|-0,98
|33,59
|İdealist Danışmanlık
|10,97
|4,58
|230,42
|İdealist GMYO
|6,37
|-2,45
|108,17
|İhlas Ev Aletleri
|2,20
|-1,79
|-29,71
|İhlas Gayrimenkul
|1,43
|-0,69
|19,17
|İhlas Gazetecilik
|6,44
|-6,80
|41,85
|İhlas Holding
|1,06
|-2,75
|16,48
|İhlas Yayın Holding
|1,25
|-1,57
|49,94
|İndeks Bilgisayar
|16,82
|-2,21
|79,32
|Info Yatırım
|9,11
|-2,15
|87,34
|İntema
|20,80
|-5,80
|124,62
|Inveo Yatırım Holding
|29,62
|9,95
|285,18
|İpek Doğal Enerji
|11,81
|1,64
|52,98
|İskenderun Demir Çelik
|7,14
|-0,70
|-8,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)