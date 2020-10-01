Borsada günlük işlemler (2)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|338.785,00
|104,30
|İş Bankası (B)
|49.389,90
|0,00
|63,65
|İş Bankası (C)
|5,39
|0,75
|-15,91
|İş Bankası (Kur.)
|450.001,00
|114,29
|İş Fin.Kir.
|3,87
|-0,51
|1,84
|İş Girişim
|10,49
|-2,42
|176,05
|İş GMYO
|1,84
|5,14
|4,55
|İş Y. Men. Değ.
|9,22
|-1,50
|128,97
|İş Yat. Ort.
|3,05
|-0,97
|89,28
|İşbir Holding
|3.116,80
|-3,98
|624,84
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,92
|-1,08
|48,39
|İttifak Holding
|5,29
|-2,58
|42,20
|İz Hayvancılık Tarım
|8,44
|-2,88
|222,57
|İzmir Demir Çelik
|19,29
|2,99
|135,53
|İzmir Fırça
|4,45
|-1,11
|147,22
|Jantsa Jant Sanayi
|192,80
|-9,99
|262,49
|Kafein Yazılım
|16,79
|-1,18
|51,18
|Kaplamin
|17,67
|9,96
|218,38
|Kardemir (A)
|5,87
|-2,17
|121,51
|Kardemir (B)
|3,87
|-1,02
|46,59
|Kardemir (D)
|3,41
|0,59
|28,20
|Karel Elektronik
|18,30
|-1,61
|25,95
|Karsan Otomotiv
|3,04
|-2,25
|92,41
|Karsu Tekstil
|5,90
|2,97
|82,10
|Kartonsan
|692,70
|-2,33
|79,30
|Katmerciler Ekipman
|5,50
|-4,18
|43,23
|Kent Gıda
|367,50
|10,00
|1482,58
|Kerevitaş Gıda
|5,71
|-4,52
|75,15
|Kervansaray Yat. Holding
|1,05
|9,38
|90,91
|Kiler GMYO
|7,04
|-0,56
|85,75
|Klimasan Klima
|14,68
|-1,94
|-30,80
|Koç Holding
|14,85
|1,23
|-25,78
|Konfrut Gıda
|17,40
|-9,09
|122,51
|Konya Çimento
|550,70
|-3,93
|102,99
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,60
|0,09
|-8,78
|Koza Altın
|79,95
|2,63
|7,97
|Koza Madencilik
|13,03
|3,09
|29,91
|Körfez GMYO
|5,06
|-2,13
|111,72
|Kristal Kola
|2,15
|-4,02
|42,38
|Kron Telekomünikasyon
|27,48
|-3,10
|116,04
|Kuştur Kuşadası Turizm
|198,50
|-9,98
|745,58
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,02
|-2,88
|80,15
|Kütahya Porselen
|29,72
|0,61
|348,94
|Lider Faktoring
|2,96
|-1,66
|61,31
|Link Bilgisayar
|38,48
|-4,56
|113,91
|Logo Yazılım
|94,85
|-3,21
|56,00
|Lokman Hekim Sağlık
|10,01
|-1,09
|74,52
|Lüks Kadife
|28,10
|-4,10
|225,23
|Makina Takım
|2,32
|-1,28
|23,40
|Marka Yatırım Holding
|3,00
|-0,33
|154,24
|Marmaris Altınyunus
|92,80
|-3,43
|30,70
|Marshall
|373,00
|-9,99
|684,60
|Martı GMYO
|2,10
|-1,87
|107,92
|Martı Otel
|1,24
|-2,36
|36,26
|Mavi Giyim
|38,66
|0,52
|-33,23
|Mazhar Zorlu Holding
|18,13
|-5,82
|49,96
|Mega Polietilen
|11,45
|1,24
|802,67
|Menderes Tekstil
|3,14
|-1,57
|139,69
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|112,60
|-9,99
|479,22
|Merko Gıda
|13,20
|10,00
|1157,14
|Metemtur Otelcilik
|8,73
|-5,42
|390,45
|Metro Holding
|2,35
|-2,08
|70,29
|Metro Petrol ve Tesisleri
|3,75
|4,17
|91,33
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,34
|-0,85
|-56,12
|Migros Ticaret
|40,88
|-0,78
|68,79
|Milpa
|5,06
|-2,13
|131,05
|Mistral GMYO
|3,62
|-1,09
|91,53
|MLP Sağlık
|17,08
|-1,10
|6,75
|MMC San. Ve Tic. Yat.
|6,59
|-9,97
|478,07
|Mondi Tire Kutsan
|6,98
|3,10
|68,60
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.107,80
|3,22
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|36,72
|-10,00
|188,68
|Net Holding
|2,35
|-1,26
|-9,62
|Netaş Telekom.
|19,82
|2,16
|51,76
|Niğbaş Niğde Beton
|27,00
|8,35
|335,48
|Nuh Çimento
|22,98
|9,95
|109,20
|Nurol GMYO
|6,65
|-3,06
|86,27
|Odaş Elektrik
|2,79
|-1,76
|92,98
|Olmuksan-IP
|9,50
|7,10
|270,95
|Orge Enerji Elektrik
|7,52
|-1,44
|51,61
|Orma Orman Mahsulleri
|14,00
|-1,62
|407,25
|Osmanlı Menkul
|23,50
|6,33
|462,84
|Ostim Endüstriyel Yat
|3,17
|-5,37
|88,69
|Otokar
|137,60
|-0,15
|-6,42
|Oyak Çimento
|8,00
|1,01
|45,52
|Oyak Yat. Ort.
|6,37
|0,31
|175,92
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,63
|-7,40
|49,90
|Özak GMYO
|4,08
|-0,73
|58,75
|Özbal Çelik Boru
|6,16
|-3,30
|282,17
|Özderici GMYO
|2,07
|-1,90
|31,85
|Özerden Plastik
|8,16
|-9,93
|257,89
|Panora GMYO
|5,98
|-1,97
|6,76
|Papilon Savunma
|14,70
|-1,21
|90,75
|Park Elek.Madencilik
|4,63
|-2,11
|51,80
|Parsan
|21,70
|-2,52
|28,10
|Pegasus
|46,76
|1,21
|-45,88
|Peker GMYO
|2,53
|0,00
|179,76
|Penguen Gıda
|4,54
|-4,62
|395,96
|Pera GMYO
|1,62
|-3,57
|72,34
|Pergamon Dış Ticaret
|14,72
|-4,29
|90,24
|Petkim
|4,17
|-0,71
|9,45
|Petrokent Turizm
|747,90
|-5,57
|483,84
|Pınar Et Ve Un
|25,18
|-4,98
|174,59
|Pınar Su
|7,82
|-3,34
|237,07
|Pınar Süt
|21,34
|-1,48
|68,43
|Plastikkart
|11,73
|-3,54
|26,54
|Polisan Holding
|3,08
|-1,91
|2,07
|Politeknik Metal
|231,80
|-3,42
|204,71
|Prizma Press Matbaacılık
|4,46
|-0,67
|3,72
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.232,50
|0,13
|11,26
|QNB Finans Fin. Kir.
|122,50
|-4,37
|-5,11
|QNB Finansbank
|66,20
|-2,22
|76,53
|Ral Yatırım Holding
|4,85
|-1,02
|84,80
|Ray Sigorta
|14,00
|0,72
|309,36
|Reysaş GMYO
|4,72
|-1,05
|2,83
|Reysaş Lojistik
|6,59
|-3,51
|50,46
|Rhea Girişim
|2,65
|-4,33
|122,69
|Rodrigo Tekstil
|11,27
|9,95
|522,65
|Royal Halı
|4,23
|-9,81
|208,76
|RTA Laboratuvarları
|44,54
|-5,72
|1819,83
|Sabancı Holding
|8,23
|-1,08
|-9,76
|Safkar Ege Soğutmacılık
|5,63
|-2,43
|158,26
|Sanel Mühendislik
|3,56
|-1,39
|21,34
|Sanifoam Sünger
|8,00
|-8,99
|60,00
|Sanko Pazarlama
|8,22
|-3,29
|12,82
|Saray Matbaacılık
|3,85
|-1,28
|197,81
|Sarkuysan
|6,62
|-1,49
|108,34
|Sasa Polyester
|16,79
|0,60
|117,21
|Say Reklamcılık
|6,01
|-0,99
|168,30
|Sekuro Plastik
|11,10
|-9,98
|107,09
|Selçuk Ecza Deposu
|8,44
|-1,63
|41,50
|Selçuk Gıda
|4,95
|1,43
|359,30
|Senkron Güvenlik
|3,32
|-9,78
|21,61
|Serve Film Prodüksiyon
|15,50
|-1,21
|874,84
|Servet GMYO
|24,32
|-0,65
|186,12
|Seyitler Kimya
|11,66
|-2,10
|71,72
|Silverline Endüstri
|4,12
|-1,90
|90,74
|Sinpaş GMYO
|2,01
|-0,50
|73,28
|Smartiks Yazılım
|8,57
|-4,03
|-12,64
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,00
|9,98
|575,99
|Söktaş
|4,50
|2,51
|164,63
|Sönmez Filament
|14,60
|-3,76
|199,18
|Sönmez Pamuklu
|14,09
|-2,76
|186,38
|Sumaş Suni Tahta
|51,35
|9,91
|423,29
|Şeker Fin. Kir.
|4,28
|-0,93
|-10,46
|Şekerbank
|1,57
|-1,88
|19,85
|Şişe Cam
|6,91
|-5,02
|35,75
|Şok Marketler
|12,48
|3,74
|15,99
|T. Halk Bankası
|5,11
|-0,39
|-13,54
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|45,72
|-2,06
|4,86
|T.S.K.B.
|1,10
|-0,90
|-9,09
|T.Tuborg
|17,52
|-2,34
|47,23
|Taç Tarım Ürünleri
|15,51
|-9,98
|397,12
|Tat Gıda
|11,25
|-2,17
|84,92
|TAV Havalimanları
|15,37
|-0,26
|-43,42
|Taze Kuru Gıda
|931,50
|-9,99
|12766,02
|Tek-Art Turizm
|1,58
|-2,47
|25,40
|Tekfen Holding
|14,92
|0,67
|-17,53
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,23
|1,97
|72,14
|Temapol Polimer Plastik
|9,80
|7,81
|87,74
|TGS Dış Ticaret
|8,37
|-1,99
|79,23
|Tofaş Oto. Fab.
|25,14
|2,20
|7,89
|Torunlar GMYO
|3,61
|-1,63
|31,27
|Trabzon Liman
|33,36
|-9,98
|212,95
|Trabzonspor Sportif
|4,89
|-0,81
|127,44
|Trend GMYO
|5,65
|-2,08
|156,82
|TSKB GMYO
|2,36
|-4,45
|147,12
|Tuğçelik
|7,55
|-5,03
|91,14
|Tukaş
|9,80
|-1,01
|-20,65
|Turcas Petrol
|3,72
|-1,06
|39,33
|Turkcell
|15,30
|0,66
|10,87
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,69
|-0,34
|35,57
|Tüpraş
|79,60
|0,00
|-37,22
|Türk Hava Yolları
|10,54
|0,38
|-27,11
|Türk Prysmian Kablo
|9,95
|-1,00
|285,58
|Türk Telekom
|7,20
|0,84
|-0,21
|Türk Traktör
|101,60
|1,60
|92,02
|Türker Proje Gayrimenkul
|80,00
|-3,26
|90,48
|Türkiye Sigorta
|6,04
|6,34
|177,34
|Ufuk Yatırım
|12,97
|-6,89
|402,71
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,88
|-1,37
|209,06
|Ulusoy Elektrik
|50,00
|-0,60
|87,97
|Ulusoy Un Sanayi
|10,34
|-1,05
|170,68
|Umpaş Holding
|0,71
|14,52
|Uşak Seramik
|1,81
|3,43
|49,16
|Utopya Turizm
|15,47
|4,60
|214,43
|Uzertaş Boya
|28,50
|9,95
|1183,78
|Ülker Bisküvi
|23,10
|1,05
|3,31
|Vakıf Fin. Kir.
|3,89
|-3,71
|83,71
|Vakıf GMYO
|3,76
|-3,34
|117,22
|Vakıf Yat. Ort.
|8,22
|-1,56
|351,36
|Vakıflar Bankası
|4,11
|-0,72
|-25,41
|Vakko Tekstil
|5,99
|-2,12
|31,94
|Vanet Gıda
|6,91
|9,86
|383,22
|Verusa Holding
|39,78
|-0,95
|114,44
|Verusaturk Girisim
|7,41
|1,09
|40,91
|Vestel
|17,10
|-1,55
|35,50
|Vestel Beyaz Eşya
|28,64
|2,14
|35,75
|Viking Kağıt
|6,34
|0,00
|239,04
|Yapı Kredi Koray GMYO
|4,43
|0,45
|83,06
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,14
|0,47
|-13,71
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|64,50
|9,97
|931,00
|Yataş
|8,77
|-1,46
|19,48
|Yayla En. Ür. Tur. Ve İnş
|3,07
|0,99
|90,68
|Yeni Gimat GMYO
|12,82
|-0,16
|7,09
|Yeşil GMYO
|0,89
|0,00
|39,06
|Yeşil Yapı
|1,00
|-0,99
|51,52
|Yeşil Yatırım Holding
|26,22
|-3,32
|133,48
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|18.158,40
|-10,00
|516,58
|Yonga Mobilya
|40,88
|9,95
|342,78
|Yükselen Çelik
|6,70
|-2,33
|118,60
|Yünsa
|13,80
|-2,13
|37,07
|Zorlu Enerji
|2,57
|-0,39
|57,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Son)