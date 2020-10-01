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Ekonomi Borsada günlük işlemler (1)
Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Yeniakit Publisher
2020-10-01 18:57:47 -
Borsada günlük işlemler (1)

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda Ve Tarım 7,36 7,60 295,70
Acıpayam Selüloz 19,43 -9,96 207,70
Adel Kalemcilik 22,62 9,91 44,08
Adese Alışveriş Ticaret 2,13 -2,74 49,13
Afyon Çimento 4,21 -0,94 84,79
Ak Enerji 2,03 -1,93 86,24
Akbank 5,17 0,39 -36,25
Akçansa 13,59 -0,15 40,18
Akdeniz Yatırım Hold. 5,20 -5,11 146,45
Akfen GMYO 4,20 2,69 3,70
Akın Tekstil 19,30 -9,73 39,96
Akiş GMYO 3,32 -4,05 5,99
Akmerkez GMYO 75,60 -10,00 237,43
Aksa 7,17 0,56 2,38
Aksa Enerji 6,33 1,12 66,58
Aksigorta 7,72 -0,39 42,49
Aksu Enerji 11,19 -2,27 -24,75
Alarko Carrıer 130,00 -6,94 117,66
Alarko GMYO 17,25 -0,63 17,36
Alarko Holding 5,95 -1,00 0,00
Albaraka Türk 1,49 -1,97 -2,61
Alcatel Lucent Teletaş 27,50 1,18 128,41
Alkim Kağıt 13,65 -1,44 151,86
Alkim Kimya 13,68 -1,01 120,57
Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,82 -9,90 343,90
Altınyunus Çeşme 72,10 -3,22 621,72
Anadolu Efes 20,88 0,97 -1,87
Anadolu Grubu Holding 19,34 2,27 9,95
Anadolu Hayat Emek. 7,74 1,18 27,20
Anadolu Isuzu 14,52 -4,22 19,31
Anadolu Sigorta 6,85 -1,44 64,92
Anel Elektrik 5,74 1,95 79,08
Arçelik 24,06 -2,98 15,45
ARD Bilişim Teknolojileri 32,56 6,06
Arena Bilgisayar 35,10 -2,23 381,81
Armada Bilgisayar 56,95 -6,72 247,47
Arsan Tekstil 6,18 -3,89 72,63
Artı Yatırım Holding 12,29 9,93 1417,28
Aselsan 18,53 -4,09 77,51
Ata GMYO 3,71 -1,07 -18,10
Atakule GMYO 2,34 -1,27 21,87
Atlantis Yatırım Holding 3,69 1,10 269,00
Atlas Yat. Ort. 1,44 -1,37 48,98
AvivaSA Emeklilik Hayat 14,29 2,07 6,60
Avrasya GMYO 2,29 0,88 51,66
Avrasya Petrol ve Tur. 2,78 0,00 52,75
Avrasya Stratejik GMYF 1.439,90 0,01 11,98
Avrupa Yatırım Holding 3,02 -7,08 96,10
Ayen Enerji 6,45 -1,83 85,88
Ayes Çelik Hasır Ve Çit 8,05 -9,96 267,58
Aygaz 11,25 -0,53 -7,38
Bagfaş 17,31 2,30 2,91
Bak Ambalaj 14,19 -1,05 94,79
Balatacılar Balatacılık 10,16 9,96 719,35
Bantaş Ambalaj 3,93 -2,24 55,95
Banvit 25,14 -0,24 35,38
Baştaş Başkent Çimento 6,64 2,95 156,37
Batı Çimento 4,05 4,11 22,36
Batısöke Çimento 1,97 8,24 50,38
Bayrak Taban Sanayi 7,12 -0,84
Bera Holding 10,27 0,69 166,75
Berkosan Yalıtım 5,66 -3,90 106,57
Beşiktaş Futbol Yat. 3,45 -0,29 40,82
Beyaz Filo 7,95 1,66 154,01
Bilici Yatırım 5,44 -0,73 89,78
Bim Mağazalar 69,90 0,43 51,27
Birko Mensucat 0,88 -9,28 183,87
Birlik Mensucat 2,45 -1,61 114,91
Bizim Mağazaları 15,87 -0,63 42,08
Bomonti Elektrik 9,96 9,93 678,13
Borusan Mannesmann 15,05 -2,34 31,44
Borusan Yat. Paz. 160,10 -9,96 167,22
Bosch Fren Sistemleri 854,10 -2,54 196,79
Bossa 11,64 -0,94 44,42
Brisa 13,09 4,89 39,57
Burçelik 23,84 9,96 310,33
Burçelik Vana 60,50 0,08 523,07
Bursa Çimento 6,56 2,02 63,86
Carrefoursa 31,54 -9,99 569,64
Casa Emtia Petrol 31,96 -3,15 240,36
Ceo Event Medya 4,24 -0,70 15,78
Coca Cola İçecek 45,88 2,41 21,18
Cosmos Yat. Holding 10,33 -9,94 406,37
Credıtwest Faktorıng 4,77 -2,05 65,62
Çelebi 81,25 9,95 -18,22
Çelik Halat 12,23 -0,73 88,15
Çemaş Döküm 1,68 -2,33 34,02
Çemtaş 15,08 1,75 85,51
Çimbeton 137,60 9,99 233,49
Çimentaş 33,34 -2,17 122,27
Çimsa 13,52 -8,03 48,90
Çuhadaroğlu Metal 5,70 -2,40 78,68
Dagi Giyim 10,79 -2,62 331,60
Dagi Yatırım Holding 8,89 -1,22 293,36
Dardanel 23,00 -5,66 506,86
Datagate Bilgisayar 14,30 -2,79 83,10
Demısaş Döküm 6,38 0,63 83,33
Denge Holding 4,70 5,62 243,07
Deniz GMYO 3,47 -0,57 64,91
Derimod 8,92 5,44 24,93
Derlüks Deri 8,25 -1,32 103,92
Desa Deri 6,38 -3,19 40,53
Despec Bilgisayar 11,77 -3,45 177,59
Deva Holding 18,56 -1,43 107,89
Dinamik Isı Makina Yalıtım 8,69 -7,55
Diriteks Diriliş Tekstil 2,47 9,78 216,67
Ditaş Doğan 30,38 -1,87 219,28
DO-CO 318,90 0,82 -43,46
Doğan Burda 19,00 0,00 213,01
Doğan Holding 2,41 1,69 34,22
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,47 -0,40 49,70
Doğusan 3,68 -2,13 76,92
Doğuş GMYO 9,40 -4,28 107,51
Doğuş Otomotiv 15,33 -0,90 61,03
Döktaş Dökümcülük 31,22 -3,04 -1,35
Duran Doğan Basım 22,56 -5,05 60,68
Dyo Boya 8,20 -6,07 67,35
Eczacıbaşı İlaç 6,79 -3,00 86,00
Eczacıbaşı Yatırım 20,58 -0,77 113,65
Edip Gayrimenkul 3,04 -2,25 118,71
Ege Endüstri 729,00 0,11 29,59
Ege Gübre 125,50 -2,64 154,59
Ege Profil 21,74 -5,48 81,62
Ege Seramik 6,57 -1,65 78,61
Egeli & Co Tarım Girişim 1,42 -9,55 343,75
Egeli&Co Enerji Yatırım 1,43 -9,49 266,67
Egeli&Co Yatırım Holding 0,95 -9,52 375,00
Egeplast 18,53 -3,99 48,24
Ekiz Kimya 8,99 -3,85 1373,77
Emek Elektrik 3,79 6,76 138,36
Eminiş Ambalaj 43,90 9,97 2788,16
Emlak Konut GMYO 1,72 -0,58 18,81
Enerjisa Enerji 8,87 -0,56 31,68
Enka İnşaat 6,92 -1,70 23,97
Erbosan 28,00 -6,29 12,09
Ereğli Demir Çelik 9,52 0,63 8,08
Ersu Gıda 5,12 -5,54 147,34
Escort Teknoloji 5,37 9,82 286,33
Etiler Gıda 3,31 -8,06 183,49
Euro Kapital Yat. Ort. 2,34 1,74 45,91
Euro Trend Yat. Ort. 2,50 -4,21 109,41
Euro Yat. Ort. 2,10 -2,33 86,54
Euro Yatırım Holding 2,65 -7,02 76,67
Fade Gıda 6,33 -3,80
Fenerbahçe Futbol 29,20 0,14 101,80
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF 1.155,30 -0,03
Flap Kongre Toplantı Hiz. 5,07 2,63 10,94
F-M İzmit Piston 122,00 -3,17 157,59
Fonet Bilgi Teknolojileri 12,20 -3,71 58,65
Ford Otosan 86,75 -0,86 31,21
Formet Çelik Kapı 3,87 -3,97 29,00
Frigo Pak Gıda 22,88 -0,26 226,60
Galatasaray Sportif 4,24 -0,24 108,87
Garanti Bankası 7,12 0,28 -36,09
Garanti Faktoring 11,11 -2,46 187,08
Garanti Yat. Ort. 2,38 -3,64 122,85
Gedik Y. Men. Değ. 8,90 -1,55 182,99
Gediz Ambalaj 17,10 -2,40 152,96
Gentaş 3,11 2,30 50,82
Gersan Elektrik 7,16 2,73 124,45
Global Men. Değ. 4,66 -0,43 147,87
Global Yat. Holding 4,99 6,40 2,46
Good-Year 5,47 1,30 35,06
Göltaş Çimento 23,96 -2,36 34,68
Gözde Girişim 5,69 1,79 10,70
GSD Denizcilik 4,63 0,43 80,86
GSD Holding 2,10 -0,94 40,94
Gübre Fabrik. 31,60 -1,62 249,56
Güler Yat. Holding 14,06 -3,70 592,61
Halk GMYO 2,33 -2,51 100,06
Hatay Tekstil 12,29 -2,69 82,51
Hedef Girişim 4,78 5,52 100,31
Hektaş 12,50 0,16 55,86
HUB Girişim 17,85 -0,61 90,12
Hürriyet Gzt. 2,44 9,91 114,04
ICBC Turkey Bank 6,97 -1,97 32,26
İdealist Danışmanlık 9,68 -7,72 191,57
İdealist GMYO 6,40 -1,99 109,15
İhlas Ev Aletleri 2,16 -3,57 -30,99
İhlas Gayrimenkul 1,43 -0,69 19,17
İhlas Gazetecilik 6,25 -9,55 37,67
İhlas Holding 1,07 -1,83 17,58
İhlas Yayın Holding 1,25 -1,57 49,94
İndeks Bilgisayar 16,78 -2,44 78,90
Info Yatırım 9,49 1,93 95,16
İntema 20,24 -8,33 118,57
Inveo Yatırım Holding 27,50 2,08 257,61
İpek Doğal Enerji 11,86 2,07 53,63
İskenderun Demir Çelik 7,28 1,25 -6,85

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

(Sürecek)

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