Borsada günlük işlemler (1)
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda Ve Tarım
|7,36
|7,60
|295,70
|Acıpayam Selüloz
|19,43
|-9,96
|207,70
|Adel Kalemcilik
|22,62
|9,91
|44,08
|Adese Alışveriş Ticaret
|2,13
|-2,74
|49,13
|Afyon Çimento
|4,21
|-0,94
|84,79
|Ak Enerji
|2,03
|-1,93
|86,24
|Akbank
|5,17
|0,39
|-36,25
|Akçansa
|13,59
|-0,15
|40,18
|Akdeniz Yatırım Hold.
|5,20
|-5,11
|146,45
|Akfen GMYO
|4,20
|2,69
|3,70
|Akın Tekstil
|19,30
|-9,73
|39,96
|Akiş GMYO
|3,32
|-4,05
|5,99
|Akmerkez GMYO
|75,60
|-10,00
|237,43
|Aksa
|7,17
|0,56
|2,38
|Aksa Enerji
|6,33
|1,12
|66,58
|Aksigorta
|7,72
|-0,39
|42,49
|Aksu Enerji
|11,19
|-2,27
|-24,75
|Alarko Carrıer
|130,00
|-6,94
|117,66
|Alarko GMYO
|17,25
|-0,63
|17,36
|Alarko Holding
|5,95
|-1,00
|0,00
|Albaraka Türk
|1,49
|-1,97
|-2,61
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,50
|1,18
|128,41
|Alkim Kağıt
|13,65
|-1,44
|151,86
|Alkim Kimya
|13,68
|-1,01
|120,57
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,82
|-9,90
|343,90
|Altınyunus Çeşme
|72,10
|-3,22
|621,72
|Anadolu Efes
|20,88
|0,97
|-1,87
|Anadolu Grubu Holding
|19,34
|2,27
|9,95
|Anadolu Hayat Emek.
|7,74
|1,18
|27,20
|Anadolu Isuzu
|14,52
|-4,22
|19,31
|Anadolu Sigorta
|6,85
|-1,44
|64,92
|Anel Elektrik
|5,74
|1,95
|79,08
|Arçelik
|24,06
|-2,98
|15,45
|ARD Bilişim Teknolojileri
|32,56
|6,06
|Arena Bilgisayar
|35,10
|-2,23
|381,81
|Armada Bilgisayar
|56,95
|-6,72
|247,47
|Arsan Tekstil
|6,18
|-3,89
|72,63
|Artı Yatırım Holding
|12,29
|9,93
|1417,28
|Aselsan
|18,53
|-4,09
|77,51
|Ata GMYO
|3,71
|-1,07
|-18,10
|Atakule GMYO
|2,34
|-1,27
|21,87
|Atlantis Yatırım Holding
|3,69
|1,10
|269,00
|Atlas Yat. Ort.
|1,44
|-1,37
|48,98
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|14,29
|2,07
|6,60
|Avrasya GMYO
|2,29
|0,88
|51,66
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,78
|0,00
|52,75
|Avrasya Stratejik GMYF
|1.439,90
|0,01
|11,98
|Avrupa Yatırım Holding
|3,02
|-7,08
|96,10
|Ayen Enerji
|6,45
|-1,83
|85,88
|Ayes Çelik Hasır Ve Çit
|8,05
|-9,96
|267,58
|Aygaz
|11,25
|-0,53
|-7,38
|Bagfaş
|17,31
|2,30
|2,91
|Bak Ambalaj
|14,19
|-1,05
|94,79
|Balatacılar Balatacılık
|10,16
|9,96
|719,35
|Bantaş Ambalaj
|3,93
|-2,24
|55,95
|Banvit
|25,14
|-0,24
|35,38
|Baştaş Başkent Çimento
|6,64
|2,95
|156,37
|Batı Çimento
|4,05
|4,11
|22,36
|Batısöke Çimento
|1,97
|8,24
|50,38
|Bayrak Taban Sanayi
|7,12
|-0,84
|Bera Holding
|10,27
|0,69
|166,75
|Berkosan Yalıtım
|5,66
|-3,90
|106,57
|Beşiktaş Futbol Yat.
|3,45
|-0,29
|40,82
|Beyaz Filo
|7,95
|1,66
|154,01
|Bilici Yatırım
|5,44
|-0,73
|89,78
|Bim Mağazalar
|69,90
|0,43
|51,27
|Birko Mensucat
|0,88
|-9,28
|183,87
|Birlik Mensucat
|2,45
|-1,61
|114,91
|Bizim Mağazaları
|15,87
|-0,63
|42,08
|Bomonti Elektrik
|9,96
|9,93
|678,13
|Borusan Mannesmann
|15,05
|-2,34
|31,44
|Borusan Yat. Paz.
|160,10
|-9,96
|167,22
|Bosch Fren Sistemleri
|854,10
|-2,54
|196,79
|Bossa
|11,64
|-0,94
|44,42
|Brisa
|13,09
|4,89
|39,57
|Burçelik
|23,84
|9,96
|310,33
|Burçelik Vana
|60,50
|0,08
|523,07
|Bursa Çimento
|6,56
|2,02
|63,86
|Carrefoursa
|31,54
|-9,99
|569,64
|Casa Emtia Petrol
|31,96
|-3,15
|240,36
|Ceo Event Medya
|4,24
|-0,70
|15,78
|Coca Cola İçecek
|45,88
|2,41
|21,18
|Cosmos Yat. Holding
|10,33
|-9,94
|406,37
|Credıtwest Faktorıng
|4,77
|-2,05
|65,62
|Çelebi
|81,25
|9,95
|-18,22
|Çelik Halat
|12,23
|-0,73
|88,15
|Çemaş Döküm
|1,68
|-2,33
|34,02
|Çemtaş
|15,08
|1,75
|85,51
|Çimbeton
|137,60
|9,99
|233,49
|Çimentaş
|33,34
|-2,17
|122,27
|Çimsa
|13,52
|-8,03
|48,90
|Çuhadaroğlu Metal
|5,70
|-2,40
|78,68
|Dagi Giyim
|10,79
|-2,62
|331,60
|Dagi Yatırım Holding
|8,89
|-1,22
|293,36
|Dardanel
|23,00
|-5,66
|506,86
|Datagate Bilgisayar
|14,30
|-2,79
|83,10
|Demısaş Döküm
|6,38
|0,63
|83,33
|Denge Holding
|4,70
|5,62
|243,07
|Deniz GMYO
|3,47
|-0,57
|64,91
|Derimod
|8,92
|5,44
|24,93
|Derlüks Deri
|8,25
|-1,32
|103,92
|Desa Deri
|6,38
|-3,19
|40,53
|Despec Bilgisayar
|11,77
|-3,45
|177,59
|Deva Holding
|18,56
|-1,43
|107,89
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|8,69
|-7,55
|Diriteks Diriliş Tekstil
|2,47
|9,78
|216,67
|Ditaş Doğan
|30,38
|-1,87
|219,28
|DO-CO
|318,90
|0,82
|-43,46
|Doğan Burda
|19,00
|0,00
|213,01
|Doğan Holding
|2,41
|1,69
|34,22
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,47
|-0,40
|49,70
|Doğusan
|3,68
|-2,13
|76,92
|Doğuş GMYO
|9,40
|-4,28
|107,51
|Doğuş Otomotiv
|15,33
|-0,90
|61,03
|Döktaş Dökümcülük
|31,22
|-3,04
|-1,35
|Duran Doğan Basım
|22,56
|-5,05
|60,68
|Dyo Boya
|8,20
|-6,07
|67,35
|Eczacıbaşı İlaç
|6,79
|-3,00
|86,00
|Eczacıbaşı Yatırım
|20,58
|-0,77
|113,65
|Edip Gayrimenkul
|3,04
|-2,25
|118,71
|Ege Endüstri
|729,00
|0,11
|29,59
|Ege Gübre
|125,50
|-2,64
|154,59
|Ege Profil
|21,74
|-5,48
|81,62
|Ege Seramik
|6,57
|-1,65
|78,61
|Egeli & Co Tarım Girişim
|1,42
|-9,55
|343,75
|Egeli&Co Enerji Yatırım
|1,43
|-9,49
|266,67
|Egeli&Co Yatırım Holding
|0,95
|-9,52
|375,00
|Egeplast
|18,53
|-3,99
|48,24
|Ekiz Kimya
|8,99
|-3,85
|1373,77
|Emek Elektrik
|3,79
|6,76
|138,36
|Eminiş Ambalaj
|43,90
|9,97
|2788,16
|Emlak Konut GMYO
|1,72
|-0,58
|18,81
|Enerjisa Enerji
|8,87
|-0,56
|31,68
|Enka İnşaat
|6,92
|-1,70
|23,97
|Erbosan
|28,00
|-6,29
|12,09
|Ereğli Demir Çelik
|9,52
|0,63
|8,08
|Ersu Gıda
|5,12
|-5,54
|147,34
|Escort Teknoloji
|5,37
|9,82
|286,33
|Etiler Gıda
|3,31
|-8,06
|183,49
|Euro Kapital Yat. Ort.
|2,34
|1,74
|45,91
|Euro Trend Yat. Ort.
|2,50
|-4,21
|109,41
|Euro Yat. Ort.
|2,10
|-2,33
|86,54
|Euro Yatırım Holding
|2,65
|-7,02
|76,67
|Fade Gıda
|6,33
|-3,80
|Fenerbahçe Futbol
|29,20
|0,14
|101,80
|Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Re-Pie GMYF
|1.155,30
|-0,03
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|5,07
|2,63
|10,94
|F-M İzmit Piston
|122,00
|-3,17
|157,59
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,20
|-3,71
|58,65
|Ford Otosan
|86,75
|-0,86
|31,21
|Formet Çelik Kapı
|3,87
|-3,97
|29,00
|Frigo Pak Gıda
|22,88
|-0,26
|226,60
|Galatasaray Sportif
|4,24
|-0,24
|108,87
|Garanti Bankası
|7,12
|0,28
|-36,09
|Garanti Faktoring
|11,11
|-2,46
|187,08
|Garanti Yat. Ort.
|2,38
|-3,64
|122,85
|Gedik Y. Men. Değ.
|8,90
|-1,55
|182,99
|Gediz Ambalaj
|17,10
|-2,40
|152,96
|Gentaş
|3,11
|2,30
|50,82
|Gersan Elektrik
|7,16
|2,73
|124,45
|Global Men. Değ.
|4,66
|-0,43
|147,87
|Global Yat. Holding
|4,99
|6,40
|2,46
|Good-Year
|5,47
|1,30
|35,06
|Göltaş Çimento
|23,96
|-2,36
|34,68
|Gözde Girişim
|5,69
|1,79
|10,70
|GSD Denizcilik
|4,63
|0,43
|80,86
|GSD Holding
|2,10
|-0,94
|40,94
|Gübre Fabrik.
|31,60
|-1,62
|249,56
|Güler Yat. Holding
|14,06
|-3,70
|592,61
|Halk GMYO
|2,33
|-2,51
|100,06
|Hatay Tekstil
|12,29
|-2,69
|82,51
|Hedef Girişim
|4,78
|5,52
|100,31
|Hektaş
|12,50
|0,16
|55,86
|HUB Girişim
|17,85
|-0,61
|90,12
|Hürriyet Gzt.
|2,44
|9,91
|114,04
|ICBC Turkey Bank
|6,97
|-1,97
|32,26
|İdealist Danışmanlık
|9,68
|-7,72
|191,57
|İdealist GMYO
|6,40
|-1,99
|109,15
|İhlas Ev Aletleri
|2,16
|-3,57
|-30,99
|İhlas Gayrimenkul
|1,43
|-0,69
|19,17
|İhlas Gazetecilik
|6,25
|-9,55
|37,67
|İhlas Holding
|1,07
|-1,83
|17,58
|İhlas Yayın Holding
|1,25
|-1,57
|49,94
|İndeks Bilgisayar
|16,78
|-2,44
|78,90
|Info Yatırım
|9,49
|1,93
|95,16
|İntema
|20,24
|-8,33
|118,57
|Inveo Yatırım Holding
|27,50
|2,08
|257,61
|İpek Doğal Enerji
|11,86
|2,07
|53,63
|İskenderun Demir Çelik
|7,28
|1,25
|-6,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)